Арбитр из Украины будет работать на финальном матче Євро-2024 WU-19

Украинский арбитр Светлана Грушко будет работать на финальном матче Евро-2024 WU-19 между Испанией и Нидерландами, который пройдет 27 июля в литовском Каунасе.

Украинка будет исполнять роль одного из помощников на линиях для итальянки Сильвии Гасперотти. Вторым лайнсменом выступит датчанка Фие Брун, а четвертым судьей – Каролин Ланссенс (Бельгия).

Молодежная женская сборная Украины WU-19 не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства континента-2024.