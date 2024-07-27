Чемпионат Европы27 июля 2024, 02:35 | Обновлено 27 июля 2024, 03:17
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Арбитр из Украины будет работать на финальном матче Євро-2024 WU-19
Светлана Грушко в Каунасе обслужит матч между Испанией и Нидерландами
27 июля 2024, 02:35 | Обновлено 27 июля 2024, 03:17
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Украинский арбитр Светлана Грушко будет работать на финальном матче Евро-2024 WU-19 между Испанией и Нидерландами, который пройдет 27 июля в литовском Каунасе.
Украинка будет исполнять роль одного из помощников на линиях для итальянки Сильвии Гасперотти. Вторым лайнсменом выступит датчанка Фие Брун, а четвертым судьей – Каролин Ланссенс (Бельгия).
Молодежная женская сборная Украины WU-19 не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства континента-2024.
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