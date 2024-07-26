Чемпионат Европы26 июля 2024, 01:34 | Обновлено 26 июля 2024, 02:43
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Определены команды-финалисты женского Евро-2024 WU-19
Финал между Испанией и Нидерландами запланирован на 27 июля
26 июля 2024, 01:34 | Обновлено 26 июля 2024, 02:43
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В Литве близится к финишу женский чемпионат Европы 2024 WU-19.
Состоялись полуфинальные матчи, и определена пары финалистов.
В 1/2 финала Испания обыграла Англию (3:1), а Нидерланды взяли верх над Францией (2:0).
Финал между Испанией и Нидерландами запланирован на 27 июля.
Евро-2024 WU-19
1/2 финала, Литва, 24 июля
Англия – Испания – 1:3
Голы: Эндербай, 47 – Аготе, 25, Комендадор, 45, Аргес, 69
Нидерланды – Франция – 2:0
Голы: Вонс, 19, Толхук, 42
Сетка плей-офф
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