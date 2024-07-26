Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определены команды-финалисты женского Евро-2024 WU-19
Чемпионат Европы
26 июля 2024, 01:34 | Обновлено 26 июля 2024, 02:43
25
0

Определены команды-финалисты женского Евро-2024 WU-19

Финал между Испанией и Нидерландами запланирован на 27 июля

26 июля 2024, 01:34 | Обновлено 26 июля 2024, 02:43
25
0
Определены команды-финалисты женского Евро-2024 WU-19
УЕФА. Сборная Нидерландов WU-19

В Литве близится к финишу женский чемпионат Европы 2024 WU-19.

Состоялись полуфинальные матчи, и определена пары финалистов.

В 1/2 финала Испания обыграла Англию (3:1), а Нидерланды взяли верх над Францией (2:0).

Финал между Испанией и Нидерландами запланирован на 27 июля.

Евро-2024 WU-19

1/2 финала, Литва, 24 июля

Англия – Испания – 1:3

Голы: Эндербай, 47 – Аготе, 25, Комендадор, 45, Аргес, 69

Нидерланды – Франция – 2:0

Голы: Вонс, 19, Толхук, 42

Сетка плей-офф

По теме:
Лига конференций. Неудача Полесья. Сыграны первые матчи 2-го раунда отбора
Лига Европы. Потенциальные соперники Полесья: Шериф проиграл Эльфсборгу
Без Украины. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024 U-19
чемпионат Европы по футболу WU-19 женская сборная Франции по футболу женская сборная Англии по футболу женская сборная Нидерландов по футболу женская сборная Испании по футболу статистические расклады
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Футбол | 25 июля 2024, 06:05 0
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19
Где смотреть онлайн полуфинал Евро-2024 Франция U-19 – Украина U-19

25 июля в 21:00 пройдет поединок 1/2 финала чемпионата Европы 2024 U-19

Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Бокс | 25 июля 2024, 20:29 2
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»
Александр УСИК: «Обещаю Фьюри – реванш будет для него легким боем»

Украинец ответил на слова соперника

Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
Футбол | 25.07.2024, 22:50
Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
Олимпия – Полесье – 2:0. Историческое фиаско. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Олимпийские игры | 25.07.2024, 04:59
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
ФОТО. Это пенальти? Обнародован четкий кадр толчка Таловерова на Олимпиаде
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Футбол | 26.07.2024, 01:14
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Реал нацелился на мегатрансфер главного фаворита на Золотой мяч 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
Брат Куличенко, у которой нашли OnlyFans-аккаунт, обвинил Запад и Магучих
24.07.2024, 23:12 10
Олимпийские игры
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
ТМ. Бавария забила 14 голов в первом матче под началом Компани
25.07.2024, 08:23 4
Футбол
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
Вот это поворот. Довбик может перейти не в Атлетико, а в другой клуб
24.07.2024, 15:29 12
Футбол
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Победит нокаутом». Богачук сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
24.07.2024, 11:25
Бокс
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
Олимпийские игры. Украинские корни, еврозасуха и все чемпионы
24.07.2024, 13:22 16
Олимпийские игры
Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
Стали известны оценки игроков Динамо за разгром в отборе к Лиге чемпионов
24.07.2024, 03:32 5
Футбол
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
Названы 25 лучших футболистов XXI века. Кто лучше всех?
24.07.2024, 07:14 12
Футбол
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
Усик признался, кто из британцев дал ему самый тяжелый и самый легкий бой
25.07.2024, 16:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем