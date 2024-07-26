Определены команды-финалисты женского Евро-2024 WU-19

В Литве близится к финишу женский чемпионат Европы 2024 WU-19.

Состоялись полуфинальные матчи, и определена пары финалистов.

В 1/2 финала Испания обыграла Англию (3:1), а Нидерланды взяли верх над Францией (2:0).

Финал между Испанией и Нидерландами запланирован на 27 июля.

Евро-2024 WU-19

1/2 финала, Литва, 24 июля

Англия – Испания – 1:3

Голы: Эндербай, 47 – Аготе, 25, Комендадор, 45, Аргес, 69

Нидерланды – Франция – 2:0

Голы: Вонс, 19, Толхук, 42

Сетка плей-офф