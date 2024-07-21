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Чемпионат Европы
21 июля 2024, 19:23 | Обновлено 21 июля 2024, 19:45
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Фиаско Германии. Определены полуфинальные пары женского Евро-2024 U-19

В 1/2 финала 24 июля встретятся: Англия – Испания, Нидерланды – Франция

21 июля 2024, 19:23 | Обновлено 21 июля 2024, 19:45
234
0
Фиаско Германии. Определены полуфинальные пары женского Евро-2024 U-19
УЕФА. Сборная Испании WU-19

В Литве продолжается женский чемпионат Европы 2024 WU-19.

Завершен групповой раунд, и определены пары полуфиналистов.

Сенсационно выбыла из турнира команда Германии, уступив Испании со счетом 0:2.

В 1/2 финала 24 июля встретятся: Англия – Испания, Нидерланды – Франция. Финал запланирован на 27 июля в Каунасе.

Евро-2024 WU-19

3-й тур, Литва, 20–21 июля

20.07. 18:00. Англия WU19 – Франция WU19 – 1:0

20.07. 18:00. Сербия WU19 – Литва WU19 – 4:1

21.07. 14:00. Ирландия WU19 – Нидерланды WU19 – 0:2

21.07. 14:00. Германия WU19 – Испания WU19 – 0:2

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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