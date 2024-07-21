Фиаско Германии. Определены полуфинальные пары женского Евро-2024 U-19
В 1/2 финала 24 июля встретятся: Англия – Испания, Нидерланды – Франция
В Литве продолжается женский чемпионат Европы 2024 WU-19.
Завершен групповой раунд, и определены пары полуфиналистов.
Сенсационно выбыла из турнира команда Германии, уступив Испании со счетом 0:2.
В 1/2 финала 24 июля встретятся: Англия – Испания, Нидерланды – Франция. Финал запланирован на 27 июля в Каунасе.
Евро-2024 WU-19
3-й тур, Литва, 20–21 июля
20.07. 18:00. Англия WU19 – Франция WU19 – 1:0
20.07. 18:00. Сербия WU19 – Литва WU19 – 4:1
21.07. 14:00. Ирландия WU19 – Нидерланды WU19 – 0:2
21.07. 14:00. Германия WU19 – Испания WU19 – 0:2
Турнирные таблицы
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