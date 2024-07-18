В женском Евро-2024 WU-19 сыгран второй тур. Определен один полуфиналист
Команда Франции вышла в 1/2 финала, близка к этому и сборная Англии
В Литве продолжается женский чемпионат Европы 2024 WU-19.
По итогам 2-го тура определен один полуфиналист, им стала команда Франция.
Практически обеспечила себе выход из группы и сборная Англии благодаря хорошей разнице мячей.
В другой группе борьба продолжается. Перевес над соперницами имеют команды Германии и Нидерландов.
Евро-2024 WU-19
2-й тур, Литва, 17–18 июля
17.07. 14:00. Сербия WU19 – Англия WU19 – 1:1
17.07. 18:00. Литва WU19 – Франция WU19 – 0:6
18.07. 14:00. Ирландия WU19 – Германия WU19 – 1:2
18.07. 18:00. Нидерланды WU19 – Испания WU19 – 1:0
Турнирная таблица
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