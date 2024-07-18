В женском Евро-2024 WU-19 сыгран второй тур. Определен один полуфиналист

В Литве продолжается женский чемпионат Европы 2024 WU-19.

По итогам 2-го тура определен один полуфиналист, им стала команда Франция.

Практически обеспечила себе выход из группы и сборная Англии благодаря хорошей разнице мячей.

В другой группе борьба продолжается. Перевес над соперницами имеют команды Германии и Нидерландов.

Евро-2024 WU-19

2-й тур, Литва, 17–18 июля

17.07. 14:00. Сербия WU19 – Англия WU19 – 1:1

17.07. 18:00. Литва WU19 – Франция WU19 – 0:6

18.07. 14:00. Ирландия WU19 – Германия WU19 – 1:2

18.07. 18:00. Нидерланды WU19 – Испания WU19 – 1:0

Турнирная таблица