Боевой состав украинок, грунтовые корты Ролан Гаррос, последние Игры легенд

27 июля стартует теннисный турнир на летних Олимпийских играх-2024, который будет сыгран на грунтовых кортах Ролан Гаррос. На этот раз на ОИ будет представлены теннисисты из 40 стран. В Париж отправились и шесть украинок: Марта Костюк (№19 WTA), Даяна Ястремская (№26 WTA), Элина Свитолина (№31 WTA), Ангелина Калинина (№47 WTA), Людмила Киченок (№14 WTA парный) и Надежда Киченок (№33 WTA парный). Сопровождают украинскую команду Михаил Филима и Ольга Савчук, которые хорошо знакомы болельщикам тенниса по работе с национальной командой в Кубке Билли Джин Кинг.

Что нужно знать о теннисе на Олимпиаде

Выступление на ОИ не приносит спортсменам стандартных очков в рейтинг и призовых от WTA или ATP. Финансовой стороной занимается НОК конкретной страны и министерство спорта. Министерство молодежи и спорта Украины оценило «золото» в 125 тысяч долларов, «серебро» – в $80 тысяч, «бронзу» – в $55 тысяч. Золотая медаль приблизительно равняется выходу во второй раунд Ролан Гаррос в одиночке или полуфиналу парного разряда.

Как и на Олимпиаде в Токио, собрать сильнейший состав теннисистов из женского и мужского тура оказалось непросто. Одна из проблем в том, что соревнования пройдут на грунте в промежутке между травяным сезоном и американским хардом, что не совсем удобно для спортсменов. К тому же, многие снялись в последние дни из-за травм или болезней. Из-за этого, к примеру, впервые с 2000-го на Играх не выступит лидер рейтинга ATP (в Сиднее не смог сыграть легендарный Пит Сампрас). К сожалению, нынешняя первая ракетка у мужчин Янник Синнер заболел, у него тонзиллит. Перед началом снялся и двукратный четвертьфиналист Ролан Гаррос Хольгер Руне, а поляк Хуберт Хуркач вообще вылетел до конца сезона после операции на колене. Также из топов в Париже не сыграет Григор Димитров.

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У женщин ситуация сложнее, не все «нейтральные» теннисистки прошли «проверку на вшивость». К примеру, Веронику Кудерметову недопустил МОК из-за связи с ЦСКА (центральный спортивный клуб армии), многие другие заявили, что отказались сами. Тем не менее, именно в этом виде спорта будет больше всего российских спортсменов – почти половина из всех допущенных к Олимпиаде. Из известных «нейтралов» из рф и рб в Париже не сыграют Рублев и Хачанов, а также Соболенко, Касаткина, Самсонова, Калинская, Азаренко, Павлюченкова, Потапова и М. Андреева.

Формат соревнований

Формат максимально прост, большой разницы по сравнению с обычными турнирами нет. И у мужчин, и у женщин поединки проходят по традиционной системе на выбывание в трехсетовом формате со стандартными тай-брейками в одиночном разряде и с чемпионским тай-брейком (до 10 очков) вместо третьего сета в парном. Начинаются соревнования с 1/32 финала в одиночке (для завоевания золотой медали нужно выиграть 6 матчей) и с 1/16 – в паре. Есть еще микст, где стартуют с 1/8, но мы там не представлены. Главное отличие от традиционных турниров – матч за третье место. Бронзовую медаль никто не отменял, на ОИ обязательно нужно выявить более достойного из неудачников полуфиналов.

Выводы после жеребьевки для украинок

В четверг состоялась жеребьевка, украинки узнали первых соперниц. Единственной сеяной украинке Марте Костюк, которая три года назад не поехала в Токио из-за травмы, выпала сложная соперница в первом раунде – Юлия Путинцева. Представительница Казахстана только что выдала лучший травяной сезон в карьере, на грунте она также играла успешно, поэтому повода для радости нет. Хотя Марта заявила, что уже привыкла к давлению статуса первой ракетки Украины, будет отличный шанс это проверить. Ведь если преодолеть первый круг, то далее сетка неплохая.



Марта Костюк и Элина Свитолина

Ястремская, Свитолина и Калинина будут фаворитками в первых раундах против Лауры Пигосси, Моюки Утидзимы и Аранчи Рус соответственно. Но у Даяны во втором раунде, вероятно, будет встреча с Аленой Остапенко, у Элины – с Джессикой Пегулой, у Ангелины – с Чжэн Циньвень. По личным ощущениям, надежды на Калинину совсем мизерные из-за результатов ее последних выступлений, а вот Ястремская и Свитолина на больших турнирах в этом году играют неплохо, могут приятно удивить. Елена Костевич в Токио сняла «проклятие» украинских знаменосцев на Олимпиадах, завоевав медаль, у Элины, которая понесет украинский флаг во время церемонии открытия, будет шанс поддержать новую традицию. Кстати, Свитолина не единственная теннисистка, которая будет знаменосцем, флаги своих стран понесут американка Коко Гофф (с самим Леброном Джеймсом), Данка Ковинич из Черногории и чилиец Николас Харри.

В парном разряде в посев попали Костюк и Ястремская. По сетке в 1/4 финала им предстоит встреча с первым сеяным дуэтом Гофф / Пегула. У сестер Киченок во втором круге будут сильные американки Коллинс / Кравчик, а дальше может быть легче.

Турнирные сетки украинок

Шансы на медали

Конечно же, прогнозировать что-то на Олимпиадах дело крайне неблагодарное. Например, в Токио первая ракетка мира Эшли Барти выбыла в первом раунде. Если вас интересует мнение букмекеров, то у женщин абсолютная фаворитка на золотую медаль – Ига Свёнтек (коэффициент 1,6), также неплохие шансы у Гофф (6.0). У всех остальных шансы примерно такие, что победа для них будет либо приятной неожиданностью, либо грандиозной сенсацией. У мужчин всерьез воспринимают шансы Карлоса Алькараса (1.9), Новака Джоковича (4.5) и чемпиона Токио-2020 Александра Зверева (6.0). Джокович, кстати, все еще претендует на карьерный Golden Slam. Пока что это достижение покорялось Рафаэлю Надалю, Андре Агасси, Серене Уильямс и Штеффи Граф. Только последней удалось выиграть четыре турнира Grand Slam и Олимпиаду в один год (1988).

Свои последние турниры проведут двукратный чемпион в одиночном разряде Энди Маррей и серебряная призерша Рио Анжелик Кербер, которая стартует поединком против не менее известной Наоми теннисистки Осаки. У британца еще о очень сложная ситуация со здоровьем, го он постарается сыграть хотя бы в парном разряде. Также это один из последних больших турниров для золотого медалиста Пекина-2008 в одиночке и Рио-2016 в паре Рафаэля Надаля. У испанца также проблемы с бедром, его участие до последней минуты будет под вопросом. Пока Рафа также заявлен в дуэте с Алькарасом на парный турнир.



ITF. Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль

Когда начинают украинки?

Украинские теннисистки начнут борьбу на Олимпийских играх в Париже 27 июля. В первый игровой день на корты выйдут Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Марта Костюк в одиночном разряде, а также сестры Людмила Киченок и Надежда Киченок в парном. В воскресенье соответственно наступит очередь Элины Свитолиной в одиночном разряде, а Костюк и Ястремской – в паре. Со второго раунда матчи женского одиночного разряда будут играться каждый день, передышка будет только для участниц финала, который назначен на 3 августа.

Расписание на 27 июля

Первый раунд одиночного разряда



13:00 – Ангелина Калинина – Аранча Рус

14:30* – Даяна Ястремская – Лаура Пигосси

16:00* – Марта Костюк [12] – Юлия Путинцева

Первый раунд парного разряда

16:00* – Людмила Киченок / Надежда Киченок – Чжэн Сайсай / Ван Синьюй

*ориентировочное время начала по Киеву