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Чемпионат Бельгии
Брюгге
26.07.2024 21:45 – FT 1 : 1
Мехелен
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Бельгия
27 июля 2024, 01:23 | Обновлено 27 июля 2024, 01:47
22
0

Стартовый матч в Бельгии. Брюгге без Яремчука разошелся миром с Мехеленом

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме

27 июля 2024, 01:23 | Обновлено 27 июля 2024, 01:47
22
0
Стартовый матч в Бельгии. Брюгге без Яремчука разошелся миром с Мехеленом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 июля на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся стартовый матч 1-го тура чемпионата Бельгии.

Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» разошелся миром с «Мехеленом» (1:1).

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме.

Контракт Романа Яремчука принадлежит Брюгге, но украинский форвард не был заявлен на матч.

Другие матчи 1-го тура в Бельгии пройдут 27 и 28 июля.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур, 27 июля

Брюгге – Мехелен – 1:1

Голы: Сейс, 51 – Пфлюке, 65

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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