Бельгия27 июля 2024, 01:23 | Обновлено 27 июля 2024, 01:47
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Стартовый матч в Бельгии. Брюгге без Яремчука разошелся миром с Мехеленом
Команды обменялись забитыми голами во втором тайме
27 июля 2024, 01:23 | Обновлено 27 июля 2024, 01:47
22
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Вечером 26 июля на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся стартовый матч 1-го тура чемпионата Бельгии.
Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» разошелся миром с «Мехеленом» (1:1).
Команды обменялись забитыми голами во втором тайме.
Контракт Романа Яремчука принадлежит Брюгге, но украинский форвард не был заявлен на матч.
Другие матчи 1-го тура в Бельгии пройдут 27 и 28 июля.
Чемпионат Бельгии. 1-й тур, 27 июля
Брюгге – Мехелен – 1:1
Голы: Сейс, 51 – Пфлюке, 65
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