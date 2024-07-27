Стартовый матч в Бельгии. Брюгге без Яремчука разошелся миром с Мехеленом

Вечером 26 июля на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоялся стартовый матч 1-го тура чемпионата Бельгии.

Действующий чемпион Бельгии «Брюгге» разошелся миром с «Мехеленом» (1:1).

Команды обменялись забитыми голами во втором тайме.

Контракт Романа Яремчука принадлежит Брюгге, но украинский форвард не был заявлен на матч.

Другие матчи 1-го тура в Бельгии пройдут 27 и 28 июля.

Чемпионат Бельгии. 1-й тур, 27 июля

Брюгге – Мехелен – 1:1

Голы: Сейс, 51 – Пфлюке, 65

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