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Чемпионат Бельгии
Брюгге
26.07.2024 21:45 - : -
Мехелен
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Бельгия
25 июля 2024, 20:37 | Обновлено 25 июля 2024, 20:52
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Брюгге – Мехелен. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

25 июля 2024, 20:37 | Обновлено 25 июля 2024, 20:52
61
0
Брюгге – Мехелен. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 июля на «Ян Брейдел» пройдет матч 1-го тура Жупилер-Лиги Бельгии, в котором «Брюгге» встретится с «Мехеленом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в позапрошлом сезоне теряла статус флагмана бельгийского футбола. И была угроза, что черно-синие и повторно проиграют гонку за чемпионским титулом. Но весной руководство рискнуло, убрав с тренерского поста Дейлу. То ли сама рокировка стала нужным импульсом, то ли Хейен действительно был лучше как наставник - в любом случае, снова, как в 2022-м, получилось уже на финишной прямой обойти Роял Юнион и вернуть себе трофей Жупилер-Лиги. По иронии, на прошлых выходных, именно игрой против конкурента из Сен-Жиллуа, подопечные Никки открывали полноценно новый сезон, разыгрывая Суперкубок страны - кстати, на Яне Брейделе. Там проиграли, пропустив до и сразу после перерыва, на что ответили позже всего одним голом.

Ставки на матч Брюгге – Мехелен

Мехелен

Клуб имеет в активе немало успехов, от Кубка кубков УЕФА и до нескольких чемпионских титулов. Даже в последнее время получалось выиграть кубок страны - в 2019-м году. Но одновременно тогда же малинцы возвращались из второго дивизиона страны. И сразу же получали новый удар, в виде официального обвинения в договорных поединках - ничего, справились. Сейчас это середняк высшей бельгийской лиги, который весной закончил на довольно скромной, но безопасной восьмой позиции. Несмотря на это, Бесник Хаси, известный в прошлом албанский футболист, что именно здесь заканчивал игровую карьеру в 2008-м, удержался на тренерском посту, который занимает с прошлого года. Сейчас ему придется находить замену для молодого таланта, Нгалайеля Мукау - Лилль за 19-летнего хавбека отдал 5 миллионов. В товарищеских играх получалось не все, но там и не результат в приоритете.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы оба матча закончили ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чемпион допустит вторую осечку кряду, тем более дома. Ставим на его победу при форе -1 гол (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Брюгге
26 июля 2024 -
21:45
Мехелен
Фора Брюгге (-1) 1.64 Сделать ставку
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Мехелен Брюгге чемпионат Бельгии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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