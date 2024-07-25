26 июля на «Ян Брейдел» пройдет матч 1-го тура Жупилер-Лиги Бельгии, в котором «Брюгге» встретится с «Мехеленом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Брюгге

Команда в позапрошлом сезоне теряла статус флагмана бельгийского футбола. И была угроза, что черно-синие и повторно проиграют гонку за чемпионским титулом. Но весной руководство рискнуло, убрав с тренерского поста Дейлу. То ли сама рокировка стала нужным импульсом, то ли Хейен действительно был лучше как наставник - в любом случае, снова, как в 2022-м, получилось уже на финишной прямой обойти Роял Юнион и вернуть себе трофей Жупилер-Лиги. По иронии, на прошлых выходных, именно игрой против конкурента из Сен-Жиллуа, подопечные Никки открывали полноценно новый сезон, разыгрывая Суперкубок страны - кстати, на Яне Брейделе. Там проиграли, пропустив до и сразу после перерыва, на что ответили позже всего одним голом.

Ставки на матч Брюгге – Мехелен

Мехелен

Клуб имеет в активе немало успехов, от Кубка кубков УЕФА и до нескольких чемпионских титулов. Даже в последнее время получалось выиграть кубок страны - в 2019-м году. Но одновременно тогда же малинцы возвращались из второго дивизиона страны. И сразу же получали новый удар, в виде официального обвинения в договорных поединках - ничего, справились. Сейчас это середняк высшей бельгийской лиги, который весной закончил на довольно скромной, но безопасной восьмой позиции. Несмотря на это, Бесник Хаси, известный в прошлом албанский футболист, что именно здесь заканчивал игровую карьеру в 2008-м, удержался на тренерском посту, который занимает с прошлого года. Сейчас ему придется находить замену для молодого таланта, Нгалайеля Мукау - Лилль за 19-летнего хавбека отдал 5 миллионов. В товарищеских играх получалось не все, но там и не результат в приоритете.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы оба матча закончили ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что чемпион допустит вторую осечку кряду, тем более дома. Ставим на его победу при форе -1 гол (коэффициент - 1,64).