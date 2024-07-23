Брюгге и претенденты. Каким будет новый сезон в Бельгийской Про Лиге

Уже в ближайшие выходные, 26-28 июля, пройдет первый тур в Бельгийской Про Лиге, первом из чемпионатов европейской большой восьмерки. Каким будет новый сезон в чемпионате Бельгии, что и кого в нем ждет и кто способен на сюрпризы?

«Брюгге» – фаворит в борьбе за титул

Борьба за чемпионство в Бельгийской Про Лиге будет без всяких сомнений. Однако начиная с сезона 2015/16, лишь трижды чемпионат не выигрывал «Брюгге» и лишь раз «блау-зварт» финишировали за пределами первой тройки.

А нынешним летом у действующих чемпионов пока что получается сохранять свой состав практически нетронутым. Ушел только форвард Игор Тиагу, которого за 31 миллион фунтов купил «Брэнтфорд», и истек контракт защитника Денниса Одои. Но обоим «Брюгге» смог найти адекватную замену в лице Густафа Нильссона и Саида Ромеро. Плюс вернулся из аренды в «Валенсию» Роман Яремчук, но он, вероятно, также уйдет – разговоры об интересе других клубов к украинцу идут давно.

Еще одним новичком и потенциально ключевым игроком «Брюгге» стал полузащитник Христос Цолис, который провел прекрасный сезон 2023/24 в Бундеслиге 2 – 24 гола в 35 матчах за дюссельдорфскую «Фортуну».

В ходе предсезонной подготовки «Брюгге» сыграл вничью с «Кнокке» из Национального Дивизиона 1 (третий уровень бельгийского футбола), нидерландским «ПСВ» и новичком Про Лиги «Дендером», а также обыграл греческий «АЕК» и английский «Норвич». И уже уступил «Юнион Сен-Жиллуазу» в матче за Суперкубок Бельгии, в котором упомянутый Цолис открыл счет своим забитым голам в новом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Брюгге

«Юнион», «Андерлехт» и другие претенденты

Уже попробовавший сине-черную кровь в нынешнем сезоне «Юнион» будет одним из главных соперников «Брюгге» в борьбе за чемпионский титул. «Юнионисты» летом сменили главного тренера – вместо Александера Блессина, который ушел в немецкий «Санкт-Паули», с командой работает бывший тренер сборной Бельгии U-18 Себастьян Поконьоли. И именно он привел «Юнион» к первой в истории победе в Суперкубке.

Помимо ухода в «Брюгге» Густафа Нильссона, «Юнион» также пока сохраняет свой прошлогодний состав. Окончание аренды запасного вратаря Хайнца Линднера и окончательный уход защитника Виктора Боне, которого выкупил «Льерс» – потери не критичные. Из входящих трансферов наиболее интересен нигерийский форвард Промис Дэвид из эстонского «Калью», который за последние два года забил 21 гол в 39 матчах. Но созранит ли он свою результативность в чемпионате Бельгии?

У извечного соперника «Брюгге», брюссельского «Андерлехта», кадровых потерь побольше. Защитник Зено Дебаст ушел в португальский «Спортинг» за 15.5 миллионов евро, закончились аренды у еще одного защитника Людвига Аугустинссона и полузащитника Томаса Дилэйни, а также истек контракт основного вратаря Каспера Шмайхеля. И пока что у «паарс-вит» серьезных трансферов на вход не было.

Хотя во время предсезонной подготовки «Андерлехт» выиграл пять матчей из шести, проиграв только португальской «Браге», а молодой шотландец Ронни Юр забил пять голов. Еще по два раза отличились Кристиан Арнстад и Нилсон Ангуло. Все трое прошли через молодежную систему брюссельцев, так что будут ли «паарс-вит» тратиться на покупки – вопрос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андерлехт

«Генк» и «Антверпен» в межсезонье назначили новых главных тренеров. Но чемпионы сезона 2022/23 не стали продлевать контракт с Марком ван Боммелем и назначили своего бывшего защитника Йонаса де Рука, который в прошлом сезоне работал с «Вестерло». А «Генк» назначил немца Торстена Финка вместо триады исполняющих обязанности.

«Антверпен» потерял сразу восемь игроков – у одних закончилась аренда, у других контракт, а Ричи де Лат завершил карьеру. Трансфера на вход было только четыре – кроме упомянутого Одои Аиртон Коста из аргентинского «Индепендьенте», Росен Божинов из болгарского «ЦСКА» и Чарон Чери из израильского «Маккаби» Хайфа.

«Генк» же пока сохранил состав за вычетом полузащитника Ануара Эль Хаджа, который ушел в «Юнион», но он не был игроком основы. При этом подписали форварда О Хен Гю из шотландского «Селтика» (5 голов в 26 матчах в прошлом сезоне) и двух защитников, Ярне Стекерса и Матте Сметса из «Сент-Трюйдена», а также Адриана Паласиоса из колумбийского «Депортиво» Кали. Предсезонку, правда, «блау-вит» провели не лучшим образом - в шести матчах две победы, две ничьих и два поражения.

Украинский след

Форвард Роман Яремчук, вероятно, вскоре уйдет из «Брюгге» и Бельгийской Про Лиги, потому в сезоне 2024/25 в чемпионате Бельгии останется только один украинец – полузащитник Сергей Сидорчук, который играет за «Вестерло».

Клуб Сидорчука летом также сменил главного тренера – вместо исполняющего обязанности Барта Гора пришел Тимми Симмонс, который вернул в Про Лигу «Дендер» после 15-летнего перерыва. В принципе – адекватный шаг руководства «де кемпханен», которые прошлый сезон провели весьма посредственно – 11-е по итогам регулярного сезона и пятые в плей-офф за последнее место в еврокубках. И все это при всего девяти победах и отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

На трансферном рынке «Вестерло» не особо активничал – арендовал 17-летнего защитника хорватского «Хайдука» Луку Вушковича и подписал американского флорварда Джулиана Пласиаса из клуба второго дивизиона США «Норт Каролина». Плюс отдали в аренду в словенский «Марибор» полузащитника Кароля Борыса, который в прошлом сезоне в основном сидел на скамейке запасных.

Стоит отметить, что при всем при том клуб Сергея Сидорчука неплохо провел предсезонную подготовку – три победы, в том числе разгром «Беверена» 5:0 и минимальная над «Гентом», боевое поражение от швейцарского «Серветта» и ничья с нидерландским «Хелмондом». Так что «Вестерло», вероятно, будет одной из темных лошадок и могут как удивить, так и провести еще один «никакой» сезон.

Кто может покинуть Про Лигу

Помимо новичков (о них позже), кандидатов на утрату мест в элите как минимум трое: «Кортрейк», «Леувен» и «Шарлеруа».

«Кортрейк» был близок к выбыванию в прошлом сезоне – стал предпоследним по итогам регулярного сезона, смог зацепиться за стыковые матчи по итогам плей-офф, а в финале стыковых матчей обыграл «Ломмель» с общим счетом по сумме двух матчей 5:2. А учитывая, что «де керелс» последние четыре сезона только боролись за выживание, маловероятно что они этим же не будут заниматься и в новом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кортрейк

Что до «Шарлеруа» и «Леувена», то у них ситуация примерно одинаковая – много игроков ушло, новичков меньше, но тоже немало. Одинаково приличные результаты предсезонной подготовки, но у «Шарлеруа» соперники посильнее – там и 3:3 с «Генком», и победы над «Берсхотом», «Зюлте Варегемом» и «Бредой». «Леувен» минимально уступил «Лансу», пропустив на 90+13-й минуте.

Новички

«Дендер» летом сменил главного тренера – место Тимми Симонса занял Венсан Эврар, который проведет третий в 90-летней истории клуба из Дендерлева сезон на высшем уровне и будет пытаться сохранить место в Про Лиге. Команда также основательно перетряхнула состав – десять игроков ушли, восемь пришли. Конечно, «Дендеру» будет очень непросто, но и утверждать, что он почти наверняка отправится в Челленджер Про Лигу, тоже не стоит.

Антверпенский «Берсхот» вернулся в элиту после двухлетнего перерыва и это будет тоже третий в истории клуба сезон на наивысшем уровне. По сути, все, сказанное о «Дендере» относится и к «Берсхоту». «Кильзские крысы» также серьезно изменили состав – десять человек ушли, трое пришли. При этом они проиграли все свои контрольные матчи. Однако «Берсхоту» удалось сохранить главного тренера Дирка Кейта. Хорошо это, или плохо – сезон покажет.