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  4. Игрок Миная: «Нас не хотят видеть в УПЛ. Всякие турниры придумывают»
Украина. Первая лига
26 июля 2024, 20:49 | Обновлено 26 июля 2024, 21:11
382
5

Игрок Миная: «Нас не хотят видеть в УПЛ. Всякие турниры придумывают»

Кисиль оценил выход команды в финал плей-офф

26 июля 2024, 20:49 | Обновлено 26 июля 2024, 21:11
382
5
Игрок Миная: «Нас не хотят видеть в УПЛ. Всякие турниры придумывают»
УПЛ

Защитник «Миная» Ярослав Кисиль поделился впечатлениями от победы в серии пенальти в матче полуфинала турнира четырех против «Эпицентра» за возможность заменить «Днепр-1» в УПЛ.

«Рад, что забил решающий пенальти и вывел команду в финал. Будем продолжать делать свою работу, несмотря на то, что нашу команду не очень хотят видеть в УПЛ. Придумывают всякие турниры...».

«Но в финале мы будем биться за наш закарпатский футбол и нашего президента. Он очень нервничал, когда услышал это решение о турнире. «Минай» будет бороться до конца», – сказал Кисиль.

Команда в финале 30 июля сыграет против «Левого берега».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Эпицентр Каменец-Подольский
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 5
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Gargantua
так вы же вылетели из УПЛ
по спортивному принципу, а теперь не довольны "турнирами" )))
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+4
Sdag
Какое днище
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+3
avk2307
Він би ще незарахований гол Шахтарю згадав...
Не хочуть і все..
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+2
Oleksandr Onys
З якого дива одна з найгірших команд УПЛ минулого сезону має більше прав залишитися у найвищом дивізіоні, порівняно з одними з найкращих команд першої ліги, які хочуть в цей дивізіон піднятися?
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+1
kadaad
Никто не любит шаровиков!!!
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+1
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