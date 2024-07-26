Игрок Миная: «Нас не хотят видеть в УПЛ. Всякие турниры придумывают»
Кисиль оценил выход команды в финал плей-офф
Защитник «Миная» Ярослав Кисиль поделился впечатлениями от победы в серии пенальти в матче полуфинала турнира четырех против «Эпицентра» за возможность заменить «Днепр-1» в УПЛ.
«Рад, что забил решающий пенальти и вывел команду в финал. Будем продолжать делать свою работу, несмотря на то, что нашу команду не очень хотят видеть в УПЛ. Придумывают всякие турниры...».
«Но в финале мы будем биться за наш закарпатский футбол и нашего президента. Он очень нервничал, когда услышал это решение о турнире. «Минай» будет бороться до конца», – сказал Кисиль.
Команда в финале 30 июля сыграет против «Левого берега».
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