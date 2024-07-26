ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла
Пресс-служба лондонского Челси опубликовала видео в социальных сетях с участием украинца
Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала видео с предсезонной подготовки команды в США с участием украинского вингера Михаила Мудрик.
23-летний украинец вместе с Анжело Габриэлем и Ренату Вейгой продемонстрировал навыки футбольного фристайла. Стоит признать, что у Михаила явно получилось круче, чем у его партнеров.
«Челси» проводит учебно-тренировочные сборы за океаном, где до 11 августа проведет ряд товарищеских поединков. Пенсионеры встретятся с Селтиком, ФК Америка, Манчестер Сити, Реалом Мадрид и Интером.
25 июля подопечные Энцо Марески в первом летнем спарринге расписали ничью со счетом 2:2 против Рексхэма. Мудрик в заявку на поединок не попал.
ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла
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