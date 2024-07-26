Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала видео с предсезонной подготовки команды в США с участием украинского вингера Михаила Мудрик.

23-летний украинец вместе с Анжело Габриэлем и Ренату Вейгой продемонстрировал навыки футбольного фристайла. Стоит признать, что у Михаила явно получилось круче, чем у его партнеров.

«Челси» проводит учебно-тренировочные сборы за океаном, где до 11 августа проведет ряд товарищеских поединков. Пенсионеры встретятся с Селтиком, ФК Америка, Манчестер Сити, Реалом Мадрид и Интером.

25 июля подопечные Энцо Марески в первом летнем спарринге расписали ничью со счетом 2:2 против Рексхэма. Мудрик в заявку на поединок не попал.

ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла