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  4. ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла
Англия
26 июля 2024, 17:08 |
1220
3

ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла

Пресс-служба лондонского Челси опубликовала видео в социальных сетях с участием украинца

26 июля 2024, 17:08 |
1220
3
ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла
ФК Челси

Пресс-служба лондонского «Челси» опубликовала видео с предсезонной подготовки команды в США с участием украинского вингера Михаила Мудрик.

23-летний украинец вместе с Анжело Габриэлем и Ренату Вейгой продемонстрировал навыки футбольного фристайла. Стоит признать, что у Михаила явно получилось круче, чем у его партнеров.

«Челси» проводит учебно-тренировочные сборы за океаном, где до 11 августа проведет ряд товарищеских поединков. Пенсионеры встретятся с Селтиком, ФК Америка, Манчестер Сити, Реалом Мадрид и Интером.

25 июля подопечные Энцо Марески в первом летнем спарринге расписали ничью со счетом 2:2 против Рексхэма. Мудрик в заявку на поединок не попал.

ВИДЕО. Мощно. Мудрик продемонстрировал навыки футбольного фристайла

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Анжело Габриэл Михаил Мудрик футбольный фристайл Челси учебно-тренировочные сборы видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
ТікТок футболіст
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+5
AndiM
Хоч на переглядах відіб'є трохи бабла для члєнсі. Давай "жангльор", работай.
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+3
LexХХХ
Ну це він вміє)
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+3
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