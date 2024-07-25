Мудрик не попал заявку на первый матч Челси на сборах в США. Какая причина?

25 июля лондонский «Челси» во главе с новым наставником Энцо Мареской проведет первый матч на учебно-тренировочных сборах в США.

Поединок пройдет на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе. Время начала встречи – 05:00 по Киеву.

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик также отправился с пенсионерами на сборы за океан. Однако в заявку на стартовую игру не попал.

Скорее всего, украинец все еще полностью не восстановился от полученной травмы на Евро-2024 и Мареска не хочет рисковать игроком.