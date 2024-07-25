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Англия
25 июля 2024, 07:49 | Обновлено 25 июля 2024, 08:05
323
0

ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом

Английский клубы провели товарищеские поединки

25 июля 2024, 07:49 | Обновлено 25 июля 2024, 08:05
323
0
ТМ. Челси без Мудрика не обыграл Рексхэм, победа Арсенала над Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в рамках заокеанского турне по США провел спарринг с «Рэксхэмом» из Уэльса.

Игра, которая состоялась в Калифорнии, завершилась вничью 2:2. «Пенсионеры» первыми добились успеха – гол забил Кристофер Нкунку, который по своей игровой позиции является конкурентом украинского вингера Михаила Мудрика. Впрочем, затем игрокам «Челси» пришлось отыгрываться, что они сделали лишь под занавес встречи.

К слову, Мудрик в матче на поле так и не появился.

Лондонский «Арсенал» померился силами с «Борнмутом». Поединок, который увидели в американском Карсон-Сити, принес ничью 1:1 в основное время. А в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4 победили «канониры».

За «Арсенал», начиная с 62-й минуты, играл украинец Александр Зинченко. В послематчевых 11-метровых он стал автором одного из голов своей команды. За «Борнмут» в старте весь матч отыграл Илья Забарный, который на 33-й минуте отметился предупреждением.

Товарищеские матчи

Челси – Рэксхэм– 2:2

Голы: Нкунку, 35, Угочукву, 82 – Болтон, 58, Мэрриотт, 71.

Арсенал – Борнмут – 1:1, пен. 5-4

Голы: Виейра, 18 – Семенио, 73.

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Челси Рэксхем Арсенал Лондон Борнмут товарищеские матчи Илья Забарный Михаил Мудрик Александр Зинченко
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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