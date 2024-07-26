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Футбол
26 июля 2024, 06:55 | Обновлено 26 июля 2024, 07:22
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Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Украина U-23 – Марокко U-23

27 июля в 18:00 пройдет второй матч сине-желтых на ОИ-2024

26 июля 2024, 06:55 | Обновлено 26 июля 2024, 07:22
190
0
Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Украина U-23 – Марокко U-23

27 июля в 18:00 пройдет футбольный матч на Олимпийских играх 2024 между командами Украины U-23 и Марокко U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Сине-желтые в первом матче проиграли Ираку (1:2), а сборная Марокко в напряженном матче со скандалом обыграла команду Аргентины (2:1).

После 1-го тура Марокко и Ирак набрали по 3 очка, а Аргентина и Украина идут без набранных баллов.

В поединках 2-го тура 27 июля играют: Украина – Марокко, Аргентина – Ирак.

ОИ-2024. Футбол. Турнирная таблица группы B

Где смотреть онлайн футбольный матч Олимпиады Украина U-23 – Марокко U-23

Видеотрансляцию матча проводит Суспільне Спорт и региональные каналы Суспільне

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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