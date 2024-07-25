Зинченко признался, почему решил открыть ресторан в Киеве

25 июля игрок сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко вместе со своей женой Владой Зинченко (Седан) объявил об открытии ресторана в Киеве под название INCH.

Александр рассказал, почему решил обзавестись собственным бизнесом:

«Это было нашей мечтой. Мы работали над этим, особенно моя жена. Она очень много работала, чтобы это сделать. Это было нашей мечтой – сделать что-то особенное, свое, в месте, где мы будем чувствовать себя наиболее комфортно. В Киеве, в Украине.

Знаю, что сейчас самые трудные времена в истории независимости нашей страны. Возможно, сейчас не идеальное время для ведения бизнеса. Но мы все еще верим, что война очень скоро закончится и наступит мир», – сказал Зинченко.