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Чемпионат Англии
Эвертон
27.04.2024 19:30 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 апреля 2024, 11:09 |
21
0

Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 апреля в 19:30 матч чемпионата Англии

25 апреля 2024, 11:09 |
21
0
Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 27 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Брентфорд».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон – Брентфорд
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Эвертон Брентфорд чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига Эвертон - Брентфорд Егор Ярмолюк Виталий Миколенко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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