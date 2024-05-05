Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола

5 мая прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брайтон» обыграла «Астон Виллу» на домашней арене со счетом 1:0.

Команде Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, победила благодаря голу Жоао Педро на 87-й минуте, который не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании.

Брайтон прервал серию без побед – чайки до этого матча не побеждали 6 поединков АПЛ подряд.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая

Брайтон – Астон Вилла – 1:0

Гол: Жоао Педро, 87.