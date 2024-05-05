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Брайтон
05.05.2024 16:00 – FT 1 : 0
Астон Вилла
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Англия
05 мая 2024, 23:05 | Обновлено 05 мая 2024, 23:06
65
0

Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

05 мая 2024, 23:05 | Обновлено 05 мая 2024, 23:06
65
0
Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

5 мая прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.

«Брайтон» обыграла «Астон Виллу» на домашней арене со счетом 1:0.

Команде Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, победила благодаря голу Жоао Педро на 87-й минуте, который не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании.

Брайтон прервал серию без побед – чайки до этого матча не побеждали 6 поединков АПЛ подряд.

АПЛ. 36-й тур, 5 мая

Брайтон – Астон Вилла – 1:0

Гол: Жоао Педро, 87.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
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Жоао Педро Жункейра Брайтон Астон Вилла видео голов и обзор Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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