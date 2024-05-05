05.05.2024 16:00 – FT 1 : 0
Англия05 мая 2024, 23:05 | Обновлено 05 мая 2024, 23:06
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Брайтон – Астон Вилла – 1:0. Пенальти и добивание на 87-й мин. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги
05 мая 2024, 23:05 | Обновлено 05 мая 2024, 23:06
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5 мая прошел матч 36-го тура Английской Премьер-лиги.
«Брайтон» обыграла «Астон Виллу» на домашней арене со счетом 1:0.
Команде Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера, победила благодаря голу Жоао Педро на 87-й минуте, который не реализовал пенальти, но успешно сыграл на добивании.
Брайтон прервал серию без побед – чайки до этого матча не побеждали 6 поединков АПЛ подряд.
АПЛ. 36-й тур, 5 мая
Брайтон – Астон Вилла – 1:0
Гол: Жоао Педро, 87.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Брайтон).
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