Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

В четверг, 18 апреля, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».

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Игра проходит на стадионе «Левый берег» в Киеве.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10-го тура.

«Заря» – «Шахтер» – 1:1

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30.

Відео голів та огляд:

ГОЛ! Сикан, 30 мин., 0:1!

ГОЛ! Кирюханцев, 73 мин., 1:1!

Видеотрансляция матча: