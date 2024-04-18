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Чемпионат Украины
Заря
18.04.2024 15:30 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
18 апреля 2024, 17:15 |
1153
0

Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 10-го тура УПЛ

18 апреля 2024, 17:15 |
1153
0
Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Шахтер

В четверг, 18 апреля, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на стадионе «Левый берег» в Киеве.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10-го тура.

«Заря» – «Шахтер» – 1:1

Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30.

Відео голів та огляд:

ГОЛ! Сикан, 30 мин., 0:1!

ГОЛ! Кирюханцев, 73 мин., 1:1!

Видеотрансляция матча:

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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