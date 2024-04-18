Заря – Шахтер. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 10-го тура УПЛ
В четверг, 18 апреля, проходит перенесенный матч 10-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились луганская «Заря» и донецкий «Шахтер».
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Игра проходит на стадионе «Левый берег» в Киеве.
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 10-го тура.
«Заря» – «Шахтер» – 1:1
Голы: Кирюханцев, 73 – Сикан, 30.
Відео голів та огляд:
ГОЛ! Сикан, 30 мин., 0:1!
ГОЛ! Кирюханцев, 73 мин., 1:1!
Видеотрансляция матча:
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