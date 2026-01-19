Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Украины
19 января 2026, 00:32
В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы

Тренер «Короны» Яцек Зелиньски – о матче с киевлянами

В Польше выступили с заявлением о Динамо. Ждут ответов на вопросы
ФК Динамо

Главный тренер польской «Короны» Яцек Зелиньски прокомментировал предстоящий контрольный матч против киевского «Динамо», который запланирован на 20 января во время зимних сборов в Турции.

«Мы тщательно выбирали соперников для контрольных матчей. Я рад, что сыграем против киевского «Динамо», команды, которая регулярно выступает в еврокубках. Верю, что этот матч ответит на вопросы, которые нас давно беспокоили.

Он также добавил: «Наши спарринг-партнеры демонстрируют разные стили игры, и это высококлассные соперники. Именно поэтому мы ездим на тренировочные сборы в теплые страны – чтобы получить максимальную пользу от таких игр», – сказал Зелински.

Дмитрий Олийченко
