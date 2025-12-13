Иностранный клуб запланировал матч с киевским Динамо

Польский клуб «Корона» обнародовал расписание контрольных матчей на время учебно-тренировочного сбора в Турции, который стартует 10 января.

В списке спаррингов значится матч против киевского «Динамо», запланированный на 20 января, однако отмечается, что его проведение пока не имеет окончательного подтверждения.

В текущем сезоне чемпионата Польши «Корона» после 18 туров занимает 9-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что 29 января «Динамо» в Турции сыграет контрольный поединок против кишиневского «Зимбра».