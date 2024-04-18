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Лига чемпионов
18 апреля 2024, 02:15 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:26
515
0

Реал – про Лунина: «Что делать, если я не смогу перестать останавливаться?»

Пресс-служба королевского клуба посвятила пост Андрею после матче с «Манчестер Сити»

18 апреля 2024, 02:15 | Обновлено 18 апреля 2024, 02:26
515
0
Реал – про Лунина: «Что делать, если я не смогу перестать останавливаться?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. В серии пенальти он дважды отбил удары игроков «Манчестер Сити».

После завершения встречи пресс-служба «Реала» в своем Twitter посвятила Лунину пост:

«Что ты хочешь, чтобы я сделал, если я не смогу перестать останавливаться?», – подписано фото Андрея.

ФОТО. Реал – про Лунина: «Что делать, если я не смогу перестать останавливаться?»

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фото Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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