Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Коллинс прошла Кристиан, Паолини выбила Гарсию, Соболенко чуть не проиграла
28 апреля завершились все матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Вторая сеяная соревнований Арина Соболенко чуть не проиграла 19-летней американке Робин Монтгомери. «Нейтралка» вырвала победу в трех сетах.
Соперницей Соболенко в 1/8 финала стала Даниэль Коллинс. Американка обыграла Жаклин Кристиан в трех партиях и продлила свой винстрик до 15 поединков.
12-я сеяная Жасмин Паолини уверенно переиграла Каролин Гарсию и далее сыграет против Мирры Андреевой.
Елена Рыбакина, которая является 4-й ракеткой мира, выиграла у Майяр Шериф.
Днем ранее в Мадриде состоялись матчи 1/16 финала в верхней части турнирной сетки.
WTA 1000 Мадрид. 1/16 финала
Нижняя часть сетки
Юлия Путинцева – Кэролайн Доулхайд – 6:2, 6:2
Анастасия Павлюченкова [20] – Дарья Касаткина [10] – 6:7 (5:7), 5:7
Эшлин Крюгер – Сара Бейлек [Q] – 3:6, 1:6
Майяр Шериф – Елена Рыбакина [4] – 1:6, 4:6
Маркета Вондроушова [7] – Мирра Андреева – 5:7, 1:6
Каролин Гарсия [21] – Жасмин Паолини [12] – 3:6, 2:6
Даниэль Коллинс [13] – Жаклин Кристиан [Q] – 3:6, 6:4, 6:1
Робин Монтгомери [WC] – Арина Соболенко [2] – 1:6, 7:6 (7:5), 4:6
WTA 1000 Мадрид. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Сара Соррибес Тормо
Беатрис Хаддад Майя [11] – Мария Саккари [5]
Коко Гофф [3] – Мэдисон Киз [18]
Алена Остапенко [9] – Онс Жабер [8]
Нижняя часть сетки
Юлия Путинцева – Дарья Касаткина [10]
Сара Бейлек [Q] – Елена Рыбакина [4]
Мирра Андреева –
Даниэль Коллинс [13] – Арина Соболенко [2]
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