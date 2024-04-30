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ATP
30 апреля 2024, 13:44 | Обновлено 30 апреля 2024, 13:57
54
0

Рафаэль Надаль – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го круга в Мадриде

30 апреля 2024, 13:44 | Обновлено 30 апреля 2024, 13:57
54
0
Рафаэль Надаль – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

30 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 4-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира сыграет против чеха Иржи Легечки (№31 ATP). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны после матча Киз – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Даниила Медведева (№4 ATP).

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Иржи Легечка Рафаэль Надаль ATP Мадрид смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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