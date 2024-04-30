Рафаэль Надаль – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№512 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В матче 4-го раунда 5-кратный чемпион этого турнира сыграет против чеха Иржи Легечки (№31 ATP). Встреча состоится 2-м запуском вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны после матча Киз – Жабер. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-й матч теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Даниила Медведева (№4 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА