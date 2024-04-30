Лига чемпионов30 апреля 2024, 22:51 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:52
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Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
30 апреля 2024, 22:51 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:52
1116
0
30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.
Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 24 мин..
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