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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 22:51 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:52
1116
0

Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов

30 апреля 2024, 22:51 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:52
1116
0
Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.

Бавария – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 24 мин..

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Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов видео голов и обзор Винисиус Жуниор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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