Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса

Во вторник, 21 мая 2024 года, немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил, что завершит футбольную карьеру после Евро-2024.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин в своем Instagram-аккаунте отреагировал на эту новость и оставил послание для звездного одноклубника:

«Очень печальный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений и пример как личность!!! Мы будем очень скучать по тебе, мы любим тебя, Тони».

В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.