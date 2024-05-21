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Испания
21 мая 2024, 17:34 |
2000
0

Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса

Украинский вратарь «Реала» в своем Instagram оставил послание для одноклубника

21 мая 2024, 17:34 |
2000
0
Лунин трогательно отреагировал на завершение карьеры Крооса
Instagram. Андрей Лунин и Тони Кроос

Во вторник, 21 мая 2024 года, немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объявил, что завершит футбольную карьеру после Евро-2024.

Украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин в своем Instagram-аккаунте отреагировал на эту новость и оставил послание для звездного одноклубника:

«Очень печальный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений и пример как личность!!! Мы будем очень скучать по тебе, мы любим тебя, Тони».

В этом сезоне Тони Кроос провел 46 матчей за «Реал», отметившись 1 забитым мячом и 9 голевыми передачами.

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Тони Кроос чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид завершение карьеры Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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