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Лига чемпионов
20 мая 2024, 00:55 | Обновлено 20 мая 2024, 00:56
565
0

«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала

Наставник «Реала» провел разговор с Андреем Луниным

20 мая 2024, 00:55 | Обновлено 20 мая 2024, 00:56
565
0
«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.

На фоне этих слухов главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с Луниным и рассказал, что еще не принял окончательного решения и рассчитывает на украинца в финале.

«Я еще не принял решение, кто сыграет против «Боруссии». Ты нужен мне в финале в самом лучшем виде. Без тебя мы не были бы на «Уэмбли», – сказал Анчелотти Лунину.

Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.

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Карло Анчелотти Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Лига чемпионов Боруссия Д - Реал
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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