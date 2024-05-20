«Ты нужен мне в финале на Уэмбли». Анчелотти обратился к киперу Реала
Наставник «Реала» провел разговор с Андреем Луниным
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин рискует не сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». В последнее время ряд испанских СМИ сообщили, что в этом матче сыграет Тибо Куртуа.
На фоне этих слухов главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел разговор с Луниным и рассказал, что еще не принял окончательного решения и рассчитывает на украинца в финале.
«Я еще не принял решение, кто сыграет против «Боруссии». Ты нужен мне в финале в самом лучшем виде. Без тебя мы не были бы на «Уэмбли», – сказал Анчелотти Лунину.
Ранее Лунин прокомментировал камбек Куртуа и то, что Тибо может сыграть в финале ЛЧ.
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