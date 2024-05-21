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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 20:39 | Обновлено 21 мая 2024, 21:09
1757
1

ОФИЦИАЛЬНО. Один матч последнего тура УПЛ будет сыгран 24, а не 25 мая

Поединок ЛНЗ – «Ворскла» перенесен по инициативе лиги и по соглашению сторон

21 мая 2024, 20:39 | Обновлено 21 мая 2024, 21:09
1757
1
ОФИЦИАЛЬНО. Один матч последнего тура УПЛ будет сыгран 24, а не 25 мая
ФК Ворскла

Поединок последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами ЛНЗ Черкассы и «Ворскла» Полтава официально перенесен.

Встреча состоится 24, а не 25 мая, как изначально было указано в расписании. Время начала игры – 15:30 по Киеву. Коллективы сыграют на стадионе «Черкассы Арена».

Перенос матча произошел по инициативе УПЛ и по соглашению сторон.

Остальные матчи 30-го тура чемпионата Украины пройдут в один день и стартуют в одно время – 25 мая в 15:30 по Киеву.

ЛНЗ идет седьмым в турнирной таблице УПЛ с 38 очками. «Ворскла» с 33 пунктами располагается на 8-й позиции.

Ранее сообщалось, что легендарный защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков завершит карьеру по окончании сезона 2023/24.

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ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу перенос матчей
Даниил Агарков Источник: ФК Ворскла
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