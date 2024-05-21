ОФИЦИАЛЬНО. Один матч последнего тура УПЛ будет сыгран 24, а не 25 мая
Поединок ЛНЗ – «Ворскла» перенесен по инициативе лиги и по соглашению сторон
Поединок последнего 30-го тура Украинской Премьер-лиги 2023/24 между командами ЛНЗ Черкассы и «Ворскла» Полтава официально перенесен.
Встреча состоится 24, а не 25 мая, как изначально было указано в расписании. Время начала игры – 15:30 по Киеву. Коллективы сыграют на стадионе «Черкассы Арена».
Перенос матча произошел по инициативе УПЛ и по соглашению сторон.
Остальные матчи 30-го тура чемпионата Украины пройдут в один день и стартуют в одно время – 25 мая в 15:30 по Киеву.
ЛНЗ идет седьмым в турнирной таблице УПЛ с 38 очками. «Ворскла» с 33 пунктами располагается на 8-й позиции.
Ранее сообщалось, что легендарный защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков завершит карьеру по окончании сезона 2023/24.
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