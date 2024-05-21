Источник: легенда Ворсклы завершит карьеру, но останется в клубе

Легендарный защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков завершит карьеру по окончании сезона 2023/24, сообщает издание Tribuna.com.

По информации источника, 36-летний футболист все равно останется в команде, ведь получит должность в структуре клуба.

Владимир Чеснаков провел всю карьеру в «Ворскле». На его счету 416 матчей за полтавчан, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Также отмечается, что нападающий Руслан Степанюк останется в «Ворскле» еще на 1 сезон. Ранее его связывали с ровенским «Вересом».