Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: легенда Ворсклы завершит карьеру, но останется в клубе
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 14:20 | Обновлено 21 мая 2024, 14:22
1230
0

Источник: легенда Ворсклы завершит карьеру, но останется в клубе

Владимир Чеснаков получит должность в структуре полтавчан

21 мая 2024, 14:20 | Обновлено 21 мая 2024, 14:22
1230
0
Источник: легенда Ворсклы завершит карьеру, но останется в клубе
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Легендарный защитник полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков завершит карьеру по окончании сезона 2023/24, сообщает издание Tribuna.com.

По информации источника, 36-летний футболист все равно останется в команде, ведь получит должность в структуре клуба.

Владимир Чеснаков провел всю карьеру в «Ворскле». На его счету 416 матчей за полтавчан, в которых он отметился 17 забитыми мячами и 10 голевыми передачами.

Также отмечается, что нападающий Руслан Степанюк останется в «Ворскле» еще на 1 сезон. Ранее его связывали с ровенским «Вересом».

По теме:
Тони КРООС: «Я хочу, чтобы вы запомнили меня таким, каким я есть сейчас»
Евгений МОРОЗКО: «Как забил? Был уверен в себе»
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный хавбек Реала завершит карьеру после Евро-2024
Владимир Чеснаков Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры Руслан Степанюк
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии
Футбол | 21 мая 2024, 14:33 0
Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии
Источник: Полесье подпишет игрока молодежной сборной Грузии

Гиорги Майсурадзе покинет «Динамо» Тбилиси

Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца
Футбол | 21 мая 2024, 12:23 6
Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца
Срна подтвердил: в Шахтер вернутся Педриньо и еще один-два бразильца

Спортивный директор клуба оценил игру Марлона, Майкона, Винисиуса Тобиаса

Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Бокс | 21.05.2024, 07:41
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Легендарный экс-чемпион мира рассказал, из-за чего Фьюри проиграл Усику
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 11:53
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Бокс | 21.05.2024, 06:12
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Топ-промоутер – о бое Фьюри – Усик: «Я в шоке от того, как все прошло»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 3
Бокс
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
Усик потеряет пояс чемпиона мира после боя с Фьюри. Стала известна причина
19.05.2024, 16:50 5
Бокс
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19.05.2024, 23:31
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1, Рух и Полесье ведут борьбу за еврокубки
20.05.2024, 06:30 8
Футбол
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
Тони Беллью жестко отреагировал на лишение Усика чемпионского пояса
20.05.2024, 15:07 12
Бокс
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
20.05.2024, 20:35 2
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
Ждем Эль-Класико? Определились пары 1/2 финала Суперкубка Испании
20.05.2024, 04:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем