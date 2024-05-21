Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Это был далеко не лучший мой сезон»
Англия
21 мая 2024, 18:48 |
630
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Это был далеко не лучший мой сезон»

Защитник «Арсенала» подвел итоги сезона

21 мая 2024, 18:48 |
630
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Это был далеко не лучший мой сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко подвел итоги свои выступлений в клубном сезоне 2023/2024:

«Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, канониры.

Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.

Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и тем, кто сомневается, что вернусь намного сильнее.

Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч».

Напомним, «Арсенал» завершил сезон вторым в АПЛ.

По теме:
Возвращение Малиновского, Лунин пропустил 4 гола и 21-й гол Довбика
Артета не сдержал эмоции после неудачи в чемпионской гонке с Ман Сити
В Ман Сити назвали отличие клуба от Арсенала в чемпионской гонке АПЛ
Александр Зинченко Арсенал Лондон
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Футбол | 21 мая 2024, 16:28 141
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей

Срна хочет, чтобы больше не было никаких переносов

ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
Бокс | 21 мая 2024, 09:37 0
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри
ВИДЕО. Легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри

Украинский боксер стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте

Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Бокс | 20.05.2024, 20:35
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Что случилось? Усика отстранили от бокса после боя с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 11:53
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Не челюсть. Уоррен рассказал, какие повреждения получил Усик в бою с Фьюри
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Футбол | 21.05.2024, 17:54
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
Красюк признался, что говорил рефери после нокдауна Фьюри от Усика
19.05.2024, 16:25 3
Бокс
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
Мичел оценил матч Жироны с голом Довбика и признался, почему заменил Артема
20.05.2024, 07:01
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
Промоутер Фьюри рассказал, почему реванш с Усиком может не состояться
20.05.2024, 07:48 8
Бокс
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
Анчелотти оценил матч Реала с Вильярреалом, в котором Лунину забили 4 гола
20.05.2024, 07:23 5
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
21.05.2024, 08:00 2
Хоккей
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
21.05.2024, 08:44
Футбол
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
Промоутер Фьюри высказался о словах Тайсона, что Усик выиграл из-за войны
20.05.2024, 16:17 14
Бокс
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
Вильярреал – Реал – 4:4. Покер Серлота в ворота Лунина. Видео голов и обзор
19.05.2024, 23:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем