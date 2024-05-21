Александр ЗИНЧЕНКО: «Это был далеко не лучший мой сезон»
Защитник «Арсенала» подвел итоги сезона
Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко подвел итоги свои выступлений в клубном сезоне 2023/2024:
«Горжусь командой и счастлив быть одним из вас, канониры.
Клубный сезон закончился. К сожалению, мы не получили того, чего хотели, но я уверен, что этот клуб на правильном пути, чтобы достичь всего.
Лично я полностью понимаю, что это был далеко не мой лучший сезон. Обещаю всем болельщикам и тем, кто сомневается, что вернусь намного сильнее.
Большое спасибо за вашу огромную поддержку. До новых встреч».
Напомним, «Арсенал» завершил сезон вторым в АПЛ.
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