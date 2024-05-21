Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Срна хочет, чтобы больше не было никаких переносов
«Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что клуб выступает против того, чтобы в сезоне 2024/25 были переносы матчей чемпионата, что вызывало вопросы в нынешнем розыгрыше.
В клубе готовы отказаться от переносов, несмотря на матчи еврокубков.
«Я говорю от имени «Шахтера»: давайте договариваемся, что никто больше не переносит матчи, не переносит города, где играем. «Шахтер» подпишет бумагу. Мы против этого (переносов – прим). Я понимаю, что футболисты устают, которым долго ехать, все это понятно».
«Я считаю, что «Шахтер» с 2014 года играет в самых худших условиях. Но для того, чтобы таких историй больше не было, «Шахтер» предлагает вообще не переносить матчи. Играем так, как расписано в календаре».
«Такая наша инициатива», – сказал Срна.
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тепер ШД - перші, які проти переносів.
ШД - завжди перші !!!
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але це лише про дати чи і про місце проведення ???
очень вероятно что документ подпишут, матчи будет переносить нельзя, но как и в вопросе судейства шахтер будет чуть ровнее чем остальные 15 клубов
цей вкид - брехня 100%...
Версія 1.0 вже набридла
если еврокубки во вторник, то накануне вполне можно играть в пятницу
если еврокубки в четверг, то в УПЛ можно сыграть в воскресенье или даже в понедельник.
конечно участники еврокубков будут уставшими, но это подравняет силы и придаст интригу.
Дырявым опзжшникам нужно половину первого круга перенести, чтобы опозорится в квалиф Лке или в группе Ле с ноунеймами