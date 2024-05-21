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  4. Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 16:28 |
1935
33

Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей

Срна хочет, чтобы больше не было никаких переносов

21 мая 2024, 16:28 |
1935
33
Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей
ФК Шахтер

«Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что клуб выступает против того, чтобы в сезоне 2024/25 были переносы матчей чемпионата, что вызывало вопросы в нынешнем розыгрыше.

В клубе готовы отказаться от переносов, несмотря на матчи еврокубков.

«Я говорю от имени «Шахтера»: давайте договариваемся, что никто больше не переносит матчи, не переносит города, где играем. «Шахтер» подпишет бумагу. Мы против этого (переносов – прим). Я понимаю, что футболисты устают, которым долго ехать, все это понятно».

«Я считаю, что «Шахтер» с 2014 года играет в самых худших условиях. Но для того, чтобы таких историй больше не было, «Шахтер» предлагает вообще не переносить матчи. Играем так, как расписано в календаре».

«Такая наша инициатива», – сказал Срна.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 33
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Boodya
В найгірших умовах грає Зоря, а Шахтар з його бюджетом може грати свої домашні матчі хоч в Німеччині 
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+4
Burevestnik
ШД і ДК - перші, які ініціювали переноси. 
тепер ШД - перші, які проти переносів. 
ШД - завжди перші !!!        
== 
але це лише про дати чи і про місце проведення ???
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+2
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LexХХХ
А він взагалі знає, що в нас війна йде? Зараз апріорі ні в чому не можна бути впевненим, так що відмова від перенесення матчів, просто нереальна .
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+1
FunnyCat_____
вообще норм вариант, но шахтеру верить, себя обманывать 
очень вероятно что документ подпишут, матчи будет переносить нельзя, но как и в вопросе судейства шахтер будет чуть ровнее чем остальные 15 клубов
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+1
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OtsoCity
Ще було б добре, аби всі клуби не випускали U19 проти лайна суркисів (динамо), як це зробила Зоря, та третій склад як Верес 
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0
Boodya
Ще було б добре, аби всі клуби грали домашні матчі дома
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0
Ostap Sweet Cherry
Респект!  Давно пора.  Хотя  даже в АПЛ переносят, но из-за своих же кубков.
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0
ПУМА
Отсос петрович знову смердить на аесь сайт
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0
Burevestnik
"Срна хоче..." ,  але в ШД не він вирішує.
цей вкид - брехня 100%...             
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0
FunnyCat_____
а что случилось, чего Закарпафан( New Zelander) рофлит с шахтера, бурбас Зарплату не дал?
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0
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Boodya
Розробники, скажіть, коли Otsosity завантажать нові скрипти? Бо все з часом оновлюється, окрім скриптів цього чат бота.
Версія 1.0 вже набридла
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0
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nick07
маячня, починаючи з того що сама пропозиція нереальна, а закінуючи тим що більшість клубів УПЛ можуть позаздрити умовам в яких тренуються гравці ШД
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0
Gargantua
в рамках окна тура можно переносить.
если еврокубки во вторник, то накануне вполне можно играть в пятницу
если еврокубки в четверг, то в УПЛ можно сыграть в воскресенье или даже в понедельник.
конечно участники еврокубков будут уставшими, но это подравняет силы и придаст интригу. 
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0
Gargantua
хорошая инициатива
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0
OtsoCity
Бовдур під нікнеймом puma, ти що у США втік від ak.228? Злякався його дуже та всрався під себе?
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-1
OtsoCity
Хвойди суркисів, знову всралися під себе та воняють 
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-1
AK.228
динамо не підпише 
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПУМА
Отсос петрович, ти там в палаті з лежачими? Хто там в тебе весь час всирається?
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-2
Лига
Ага конечно, Срна размечтался 
Дырявым опзжшникам нужно половину первого круга перенести, чтобы опозорится в квалиф Лке или в группе Ле с ноунеймами 
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-3
New Zealander
Не удивительно что с такой инициативой выступил именно Шахтер, а не какой-то другой клуб. С такой инициативой могла выступить только самая честная и добросовесная команда Украины
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-7
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