Шахтер сделал всем клубам УПЛ предложение по поводу переноса матчей

«Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна заявил, что клуб выступает против того, чтобы в сезоне 2024/25 были переносы матчей чемпионата, что вызывало вопросы в нынешнем розыгрыше.

В клубе готовы отказаться от переносов, несмотря на матчи еврокубков.

«Я говорю от имени «Шахтера»: давайте договариваемся, что никто больше не переносит матчи, не переносит города, где играем. «Шахтер» подпишет бумагу. Мы против этого (переносов – прим). Я понимаю, что футболисты устают, которым долго ехать, все это понятно».

«Я считаю, что «Шахтер» с 2014 года играет в самых худших условиях. Но для того, чтобы таких историй больше не было, «Шахтер» предлагает вообще не переносить матчи. Играем так, как расписано в календаре».

«Такая наша инициатива», – сказал Срна.