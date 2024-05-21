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  4. Стародубцева обыграла Завацкую в квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
21 мая 2024, 19:27 | Обновлено 21 мая 2024, 19:32
348
3

Стародубцева обыграла Завацкую в квалификации Ролан Гаррос

Юлия сыграла первый матч в отборе к грунтовому мейджору

21 мая 2024, 19:27 | Обновлено 21 мая 2024, 19:32
348
3
Стародубцева обыграла Завацкую в квалификации Ролан Гаррос
ITF. Юлия Стародубцева

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№201 WTA) и Юлия Стародубцева (№144 WTA) начали выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции матчем между собой.

В поединке первого раунда отбора победу в двух партиях одержала Стародубцева.

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 6:7(4)

Матч дважды останавливали из-за дождя.

Это была 1-я встреча теннисисток и дебютное выступление Юлии в отборе к грунтовому мейджору.

В следующем раунде Стародубцева сыграет с Ланланой Тараруди (№200 WTA) или Ю Сяоди (№213 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Дарья Снигур.

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Катарина Завацкая Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 3
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mevast
Матч видався цікавим. Хорошу гру продемонстрували дівчата.
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+1
Muskrat2
Подрез пройшла квал в Градо W75, де є прохідні позиції в дуже слабому турнірі. Грають пару з Соболевой   
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0
C.Пеклов
Катаріна намагалася,боролася.,але Юля виявилася сильнішою .Дякую дівчатам,там погода погана-вітер і дощ дуже заважають,на жаль жереб їх звів вже в першому колі.
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0
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