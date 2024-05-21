Стародубцева обыграла Завацкую в квалификации Ролан Гаррос
Юлия сыграла первый матч в отборе к грунтовому мейджору
Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№201 WTA) и Юлия Стародубцева (№144 WTA) начали выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции матчем между собой.
В поединке первого раунда отбора победу в двух партиях одержала Стародубцева.
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 6:7(4)
Матч дважды останавливали из-за дождя.
Это была 1-я встреча теннисисток и дебютное выступление Юлии в отборе к грунтовому мейджору.
В следующем раунде Стародубцева сыграет с Ланланой Тараруди (№200 WTA) или Ю Сяоди (№213 WTA).
Ранее во второй раунд пробилась Дарья Снигур.
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