Стародубцева обыграла Завацкую в квалификации Ролан Гаррос

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (№201 WTA) и Юлия Стародубцева (№144 WTA) начали выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции матчем между собой.

В поединке первого раунда отбора победу в двух партиях одержала Стародубцева.

Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Юлия Стародубцева (Украина) – 3:6, 6:7(4)

Матч дважды останавливали из-за дождя.

Это была 1-я встреча теннисисток и дебютное выступление Юлии в отборе к грунтовому мейджору.

В следующем раунде Стародубцева сыграет с Ланланой Тараруди (№200 WTA) или Ю Сяоди (№213 WTA).

Ранее во второй раунд пробилась Дарья Снигур.