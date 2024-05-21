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Украина. Премьер лига
21 мая 2024, 17:54 | Обновлено 21 мая 2024, 17:57
875
2

Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды

Но полного исхода футболистов не будет

21 мая 2024, 17:54 | Обновлено 21 мая 2024, 17:57
875
2
Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
ФК Днепр-1. Юрий Максимов

Руководство «Днепра-1» готово к тому, что летом команду покинут 25-30% игроков первой команды, однако не 70%, как об этом недавно заявил наставник Юрий Максимов.

Ранее сообщалось, что уйти хотят лидеры команды Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, чьи контракты завершаются через год.

Скорее всего, команду покинут защитник Евгений Пасич, хавбеки Руслан Бабенко и Владимир Танчик, а также форвард Александр Филиппов – все их контракты завершаются после нынешнего сезона.

Кроме Пихаленка и Гуцуляка, главными активами клуба являются защитники Александр Сваток и Эдуард Сарапий, а также хавбек Валентин Рубчинский.

Контракты этих трех игроков завершаются в 2025 году, поэтому «Днепру-1» нужно уже сейчас определяться, что делать дальше.

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Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Александр Пихаленок Александр Филиппов Валентин Рубчинский Евгений Пасич Руслан Бабенко Алексей Гуцуляк Александр Сваток Эдуард Сарапий
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Ostap Sweet Cherry
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vasilichn
Шо за команда Днепр-1? Гауно!!!
Днепр - вот это команда!!!
У другу лігу це гауно.
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-2
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