Источник: Днепр-1 готов к уходу 25-30% игроков первой команды
Но полного исхода футболистов не будет
Руководство «Днепра-1» готово к тому, что летом команду покинут 25-30% игроков первой команды, однако не 70%, как об этом недавно заявил наставник Юрий Максимов.
Ранее сообщалось, что уйти хотят лидеры команды Александр Пихаленок и Алексей Гуцуляк, чьи контракты завершаются через год.
Скорее всего, команду покинут защитник Евгений Пасич, хавбеки Руслан Бабенко и Владимир Танчик, а также форвард Александр Филиппов – все их контракты завершаются после нынешнего сезона.
Кроме Пихаленка и Гуцуляка, главными активами клуба являются защитники Александр Сваток и Эдуард Сарапий, а также хавбек Валентин Рубчинский.
Контракты этих трех игроков завершаются в 2025 году, поэтому «Днепру-1» нужно уже сейчас определяться, что делать дальше.
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