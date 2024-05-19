Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
19 мая «Реал» сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом» со счетом 4:4
19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов. Аналитики не обвинили Андрея ни в одном пропущенном.
Лунин за поединок 49 раз коснулся мяча, отдал 36 точных передач из 39 (92%), сделал 3 сейва и дважды вынес мяч.
Лучшим игроком матча стал автор покера в составе хозяев Александер Серлот – 10.0!
Оценки WhoScored за матч Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4
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