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Испания
19 мая 2024, 23:31 | Обновлено 19 мая 2024, 23:41
644
0

Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер

19 мая «Реал» сыграл на выезде вничью с «Вильярреалом» со счетом 4:4

19 мая 2024, 23:31 | Обновлено 19 мая 2024, 23:41
644
0
Стала известна оценка Лунина за матч Реала, в котором Серлот оформил покер
Getty Images/Global Images Ukraine

19 мая состоялся матч 37-го тура Ла Лиги между командами «Вильярреал» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 4:4.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе, отыграл весь поединок и пропустил 4 мяча.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.3 баллов. Аналитики не обвинили Андрея ни в одном пропущенном.

Лунин за поединок 49 раз коснулся мяча, отдал 36 точных передач из 39 (92%), сделал 3 сейва и дважды вынес мяч.

Лучшим игроком матча стал автор покера в составе хозяев Александер Серлот – 10.0!

Оценки WhoScored за матч Вильярреал – Реал Мадрид – 4:4

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Андрей Лунин WhoScored оценки Вильярреал Реал Мадрид Вильярреал - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александер Серлот
Даниил Агарков Источник: WhoScored
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