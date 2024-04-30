Назначены арбитры на перенесенные матчи УПЛ с участием Шахтера и Динамо

Комитеты Украинской ассоциации футбола (УАФ) назначили официальных лиц на перенесенные матчи 5-го и 12-го туров УПЛ.

1 мая встретятся: Динамо – Верес (главный судья: Максим Козыряцкий), Черноморец – Шахтер (главный судья: Виталий Романов).

5-й тур. 01.05.2024

15:30. Динамо – Верес. Киев. Стадион Динамо им. В. В. Лобановского

Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Миронов А. В. (Полтава), Дарийчук С. В. (Черновицкая обл.), четвертый арбитр – Бондаренко Д. Е. (Одесса), наблюдатель арбитража – Ярмолинский Л. М. (Киевская обл.).

Арбитр ВАА – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистент ВАА – Корнийко А. С. (Миргород), наблюдатель ВАА – Абдула А. Б. (Харьков). Делегат УАФ – Бухаленков С. А. (Киев).

12-й тур. 01.05.2024

13:00. Черноморец – Шахтер. Киев. Стадион Левый берег.

Арбитр – Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра – Коротин В. И. (Черкассы), Петраков Е. А. (Черкассы), четвертый арбитр – Резников Д. М. (Каменское), наблюдатель арбитража – Войтюк А. М. (Запорожье).

Арбитр ВАА – Деревинский А. О. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Высоцкий В. А. (Запорожье), наблюдатель ВАА – Арановский Е. А. (Хмельницкий). Делегат УАФ – Кучер О. Н. (Ровно).