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  4. ФОТО. Пресс-служба Баварии перепутала легендарного Нойера с Луниным
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 22:47 |
2976
1

ФОТО. Пресс-служба Баварии перепутала легендарного Нойера с Луниным

Украинский вратарь вышел сегодня в стартовом составе «Реала»

30 апреля 2024, 22:47 |
2976
1
ФОТО. Пресс-служба Баварии перепутала легендарного Нойера с Луниным
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Перед началом матча пресс-служба «Баварии» в социальной сети Twitter опубликовала странный пост, на котором был позначен легендарный вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер, а на фото изображен голкипер «сливочных» Андрей Лунин.

ФОТО. Пресс-служба Баварии перепутала легендарного Нойера с Луниным

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Мануэль Нойер Бавария Реал Мадрид Лерой Сане Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Как раз не перепутала, а как бы намекает - еще и персонально для лунина меседж, я думаю
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