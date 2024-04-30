30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.

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Перед началом матча пресс-служба «Баварии» в социальной сети Twitter опубликовала странный пост, на котором был позначен легендарный вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер, а на фото изображен голкипер «сливочных» Андрей Лунин.

ФОТО. Пресс-служба Баварии перепутала легендарного Нойера с Луниным