30 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Бавария» и «Реал».

Поединок проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Звездный английский форвард немецкого коллектива Гарри Кейн на 9-й минуте матча решил проверить Лунина.

❗️ ВИДЕО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал

Нападающий пробил с центра поля после того, как заметил, что украинец далековато вышел из ворот. Однако Андрей все равно успевал вернуться, а Кейн в итоге пробил выше ворот.

Уже на старте поединка Лунину пришлось вступать в игру и спасать «сливочных» после удара Сане.

ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал