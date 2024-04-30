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  4. ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 22:26 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:35
1330
0

ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал

Андрей успевал вернуться, но Гарри все равно попробовал

30 апреля 2024, 22:26 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:35
1330
0
ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал
Twitter

30 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Бавария» и «Реал».

Поединок проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

Звездный английский форвард немецкого коллектива Гарри Кейн на 9-й минуте матча решил проверить Лунина.

❗️ ВИДЕО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал

Нападающий пробил с центра поля после того, как заметил, что украинец далековато вышел из ворот. Однако Андрей все равно успевал вернуться, а Кейн в итоге пробил выше ворот.

Уже на старте поединка Лунину пришлось вступать в игру и спасать «сливочных» после удара Сане.

ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал

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фото Гарри Кейн Андрей Лунин Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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