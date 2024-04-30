ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал
Андрей успевал вернуться, но Гарри все равно попробовал
30 апреля проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2023/24 между командами «Бавария» и «Реал».
Поединок проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
Звездный английский форвард немецкого коллектива Гарри Кейн на 9-й минуте матча решил проверить Лунина.
❗️ ВИДЕО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал
Нападающий пробил с центра поля после того, как заметил, что украинец далековато вышел из ворот. Однако Андрей все равно успевал вернуться, а Кейн в итоге пробил выше ворот.
Уже на старте поединка Лунину пришлось вступать в игру и спасать «сливочных» после удара Сане.
ФОТО. Кейн попытался забить Лунину с центра поля в суперигре Бавария – Реал
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