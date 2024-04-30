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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 22:08 |
507
0

Капитан Ворсклы пропустит финал Кубка Украины с Шахтером

У Владимира Чеснакова рецидив травмы

30 апреля 2024, 22:08 |
507
0
Капитан Ворсклы пропустит финал Кубка Украины с Шахтером
ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Как стало известно Sport.ua, возвращение в строй капитана полтавской «Ворсклы» Владимира Чеснакова откладывается.

По имеющейся информации, после рецидива старой травмы он продолжает заниматься по индивидуальной программе с реабилитологом и точно не сможет сыграть в решающем для «Ворсклы» матче сезона – финале Кубка Украины, который состоится 15 мая в Ровно.

А вот еще один опытный игрок «Ворсклы» – полузащитник Александр Скляр, после серьезной травмы лица, полученной в календарном поединке 19 тура чемпионата УПЛ с «Вересом», уже восстановился, вернулся в общую группу и, скорее всего, будет внесен в заявку на календарный матч 27 тура против харьковского «Металлиста 1925», который состоится 4 мая. Только если Скляру доверят место на поле, он будет играть в защитной маске.

В настоящее время «Ворскла» занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 30 очков.

Ранее мы сообщали, что финал Кубка Украины в Киеве сможет посетить больше болельщиков.

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инсайд Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Александр Скляр Владимир Чеснаков травма
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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