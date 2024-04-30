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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:52
1090
0

ВИДЕО. Вини Жуниор открыл счет для Реала после суперпередачи от Крооса

Реал вышел вперед на 24-й минуте матча 1/2 финала Лиги чемпионов с Баварией

30 апреля 2024, 22:31 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:52
1090
0
ВИДЕО. Вини Жуниор открыл счет для Реала после суперпередачи от Крооса
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.

Реал вышел вперед на 24-й минуте. Винисиус Жуниор реализовал свой момент после суперпередачи от Тони Крооса.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала

ГОЛ! 0:1. Винисиус Жуниор, 24 мин..

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Бавария Реал Мадрид видео голов и обзор Бавария - Реал Винисиус Жуниор Лига чемпионов Тони Кроос
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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