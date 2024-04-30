Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лерой Сане мощным ударом забил Лунину и сравнял счет
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 23:14 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
1525
1

ВИДЕО. Лерой Сане мощным ударом забил Лунину и сравнял счет

На 53-й минуте счет в матче Баварии и Реала стал равным

30 апреля 2024, 23:14 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
1525
1
ВИДЕО. Лерой Сане мощным ударом забил Лунину и сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.

После перерыва Лерой Сане мощным ударом забил Лунину и сравнял счет для Баварии (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала

ГОЛ! 1:1. Лерой Сане, 53 мин.

По теме:
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Барселона победила Олимпиакос, Маккаби одолел в 3-м поединке Панатинаикос
Лунин провел 46-й матч за Реал. Сколько голов пропустил украинский вратарь?
Бавария Реал Мадрид Андрей Лунин видео голов и обзор Бавария - Реал Лига чемпионов Лерой Сане
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Футбол | 30 апреля 2024, 07:44 0
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски

Артем отличился с пенальти в ворота Лас-Пальмаса за Жирону, забив 19-й гол

Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Футбол | 30 апреля 2024, 18:55 7
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет

Алексей Сливченко – об аренде молодого венесуэльского бомбардира «горняков» в «Цинциннати»

Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Футбол | 30.04.2024, 10:06
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
Стало известно, почему Анчелотти скоро посадит Лунина на скамью запасных
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
Футбол | 30.04.2024, 23:29
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
ФОТО. Рюдигер дал ошибочную подсказку Лунину перед пенальти Кейна
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Футбол | 30.04.2024, 19:00
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Бавария – Реал. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Диванний Експерт
Брехня!!!! Нема тут відео!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
30.04.2024, 06:10 2
Снукер
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
Шансы Манчестер Сити на трофей АПЛ 2023/24 упали на 4,3% после 35-го тура
29.04.2024, 22:31 3
Футбол
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
29.04.2024, 19:30 18
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
Таблица Ла Лиги. Сколько нужно очков Жироне, чтобы выйти в Лигу чемпионов?
30.04.2024, 12:00 8
Футбол
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
29.04.2024, 09:25 13
Бокс
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
Минус Гофф и Коллинс. Стали известны участницы 1/4 финала турнира в Мадриде
30.04.2024, 07:01 4
Теннис
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
29.04.2024, 03:23 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем