Лига чемпионов30 апреля 2024, 23:14 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
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ВИДЕО. Лерой Сане мощным ударом забил Лунину и сравнял счет
На 53-й минуте счет в матче Баварии и Реала стал равным
30 апреля 2024, 23:14 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:35
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30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.
После перерыва Лерой Сане мощным ударом забил Лунину и сравнял счет для Баварии (1:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала
ГОЛ! 1:1. Лерой Сане, 53 мин.
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