Лига чемпионов30 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:56
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ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти
В матче 1/2 финала ЛЧ между Баварией и Реалом ситуация уравнялась
30 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:56
548
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30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.
На 83-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль, сравняв счет с пенальти для Реала (2:2).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала
ГОЛ! 2:2. Винисиус Жуниор, 83 мин (пен)
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