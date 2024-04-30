Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:56
548
0

ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти

В матче 1/2 финала ЛЧ между Баварией и Реалом ситуация уравнялась

30 апреля 2024, 23:45 | Обновлено 30 апреля 2024, 23:56
548
0
ВИДЕО. Дубль Вини Жуниора. Форвард Реала сравнял счет с пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

30 апреля в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За галактикос играет украинский вратарь Андрей Лунин.

На 83-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль, сравняв счет с пенальти для Реала (2:2).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Баварии и Реала

ГОЛ! 2:2. Винисиус Жуниор, 83 мин (пен)

По теме:
Куртуа прокомментировал гол Баварии, который Лунин пропустил в ближний угол
Барселона победила Олимпиакос, Маккаби одолел в 3-м поединке Панатинаикос
Лунин провел 46-й матч за Реал. Сколько голов пропустил украинский вратарь?
Бавария пенальти Реал Мадрид видео голов и обзор Бавария - Реал Лига чемпионов Винисиус Жуниор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Снукер | 30 апреля 2024, 06:10 2
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру
Ронни на высоте. Определены все четвертьфиналисты ЧМ по снукеру

Лидер мирового рейтинга уверенно обыграл Райана Дэя со счетом 13:7

Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Футбол | 30 апреля 2024, 18:55 7
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет
Шахтер отпустил Келси. Почему это решение правильное, а почему – нет

Алексей Сливченко – об аренде молодого венесуэльского бомбардира «горняков» в «Цинциннати»

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Футбол | 30.04.2024, 06:30
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер опережает Динамо на 4 очка, Кривбасс – третий
Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов
Футбол | 30.04.2024, 23:30
Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов
Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Футбол | 30.04.2024, 07:42
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?
29.04.2024, 19:30 18
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
Майк ТАЙСОН: «Я уже 6 недель не курю траву и не сплю со своей женой»
29.04.2024, 15:45 2
Бокс
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 7
Футбол
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
29.04.2024, 06:32 13
Футбол
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
ВИДЕО. Во время матча, в котором играл Милевский, произошла массовая драка
29.04.2024, 14:53 14
Футбол
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
Невероятный Роберт! Барселона выиграла триллер у Валенсии и обогнала Жирону
30.04.2024, 00:10 1
Футбол
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко
30.04.2024, 12:10 12
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
Стали известны все участницы 1/8 финала престижного турнира в Мадриде
29.04.2024, 00:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем