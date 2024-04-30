Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов
Гарри вывел мюнхенцев вперед на 57 минуте
30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.
Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В начале второго тайма «Бавария» повела в счете. На 57-й минуте Гарри Кейн обыграл Андрея Лунина с пенальти и забил 8-й гол в этом сезоне Лиги чемпионов, у англичанина в активе также 3 ассиста. В общей сложности у Кейна собралось уже 11 результативных действий в текущем розыгрыше ЛЧ, что является рекордом для футболиста из Англии в истории турнира.
Harry Kane has now been directly involved in more goals in a single Champions League campaign than any other Englishman in the competition’s history:— Squawka (@Squawka) April 30, 2024
◎ 11 games
◉ 8 goals
◉ 3 assists
He only had to leave England to break it. 😅#UCL pic.twitter.com/1lbYjAZ8aa
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем отличился с пенальти в ворота Лас-Пальмаса за Жирону, забив 19-й гол
Лидер мирового рейтинга уверенно обыграл Райана Дэя со счетом 13:7