Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.

В начале второго тайма «Бавария» повела в счете. На 57-й минуте Гарри Кейн обыграл Андрея Лунина с пенальти и забил 8-й гол в этом сезоне Лиги чемпионов, у англичанина в активе также 3 ассиста. В общей сложности у Кейна собралось уже 11 результативных действий в текущем розыгрыше ЛЧ, что является рекордом для футболиста из Англии в истории турнира.

Harry Kane has now been directly involved in more goals in a single Champions League campaign than any other Englishman in the competition’s history:



◎ 11 games

◉ 8 goals

◉ 3 assists



He only had to leave England to break it. 😅#UCL pic.twitter.com/1lbYjAZ8aa