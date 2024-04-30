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  4. Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 23:30 |
1357
1

Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов

Гарри вывел мюнхенцев вперед на 57 минуте

30 апреля 2024, 23:30 |
1357
1
Кейн забил Лунину исторический гол для англичан в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

30 апреля в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Реал» Мадрид.

Первый поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». За «Реал» играет украинский вратарь Андрей Лунин.

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В начале второго тайма «Бавария» повела в счете. На 57-й минуте Гарри Кейн обыграл Андрея Лунина с пенальти и забил 8-й гол в этом сезоне Лиги чемпионов, у англичанина в активе также 3 ассиста. В общей сложности у Кейна собралось уже 11 результативных действий в текущем розыгрыше ЛЧ, что является рекордом для футболиста из Англии в истории турнира.

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Бавария пенальти Реал Мадрид Гарри Кейн Лерой Сане Андрей Лунин Бавария - Реал Лига чемпионов статистика
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
А трофеев у Кейна все равно будет 0.
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