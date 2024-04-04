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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.04.2024 22:15 – FT 4 : 1
Астон Вилла
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Англия
04 апреля 2024, 10:19 |
1324
0

Гвардиола признался, почему Холанд и Де Брюйне не сыграли с Астон Виллой

3 апреля «горожане» уверенно переиграли «вилланов» со счетом 4:1

04 апреля 2024, 10:19 |
1324
0
Гвардиола признался, почему Холанд и Де Брюйне не сыграли с Астон Виллой
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!

Звездные футболисты хозяев Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне провели весь поединок на скамейке запасных.

После завершения встречи главный тренер действующих чемпионов Англии Жузеп Гвардиола объяснил, почему так и не выпустил Эрлинга и Кевина:

«Отдых Холанда и Де Брёйне? Они могли играть, но мы дали им отдых. Нам нужны свежие игроки в каждой игре. У нас был матч с Арсеналом всего три дня назад. Нам нужна была небольшая ротация, потому что этого требует календарь», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Хайлайты матча Ман Сити – Астон Вилла – 4:1

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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Жузеп Гвардиола Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Манчестер Сити Астон Вилла Манчестер Сити - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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