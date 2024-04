Гвардиола признался, почему Холанд и Де Брюйне не сыграли с Астон Виллой

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!

Звездные футболисты хозяев Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне провели весь поединок на скамейке запасных.

После завершения встречи главный тренер действующих чемпионов Англии Жузеп Гвардиола объяснил, почему так и не выпустил Эрлинга и Кевина:

«Отдых Холанда и Де Брёйне? Они могли играть, но мы дали им отдых. Нам нужны свежие игроки в каждой игре. У нас был матч с Арсеналом всего три дня назад. Нам нужна была небольшая ротация, потому что этого требует календарь», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Хайлайты матча Ман Сити – Астон Вилла – 4:1

An emphatic win at the Etihad featuring a stunning @PhilFoden hat-trick! ✨



Highlights 👇 pic.twitter.com/y9aS0feYv3