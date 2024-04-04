Гвардиола признался, почему Холанд и Де Брюйне не сыграли с Астон Виллой
3 апреля «горожане» уверенно переиграли «вилланов» со счетом 4:1
3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».
❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!
Звездные футболисты хозяев Эрлинг Холанд и Кевин Де Брюйне провели весь поединок на скамейке запасных.
После завершения встречи главный тренер действующих чемпионов Англии Жузеп Гвардиола объяснил, почему так и не выпустил Эрлинга и Кевина:
«Отдых Холанда и Де Брёйне? Они могли играть, но мы дали им отдых. Нам нужны свежие игроки в каждой игре. У нас был матч с Арсеналом всего три дня назад. Нам нужна была небольшая ротация, потому что этого требует календарь», – приводит слова Гвардиолы BBC.
Хайлайты матча Ман Сити – Астон Вилла – 4:1
An emphatic win at the Etihad featuring a stunning @PhilFoden hat-trick! ✨— Manchester City (@ManCity) April 3, 2024
Highlights 👇 pic.twitter.com/y9aS0feYv3
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
The Athletic – о принципах игры команды Довбика и Цыганкова
Экс-тренер сборной Украины высказался о Руслане Малиновском