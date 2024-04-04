Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити – Астон Вилла – 4:1. Хет-трик Фодена. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.04.2024 22:15 – FT 4 : 1
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2024, 04:49 |
125
0

Ман Сити – Астон Вилла – 4:1. Хет-трик Фодена. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ

04 апреля 2024, 04:49 |
125
0
Ман Сити – Астон Вилла – 4:1. Хет-трик Фодена. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!

Хет-триком в этом поединке отметился Фил Фоден.

АПЛ. 31-й тур, 3 апреля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1

Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
По теме:
Аргентинец испортил игру. Интер Майами уступил в 1/4 финала Кубка чемпионов
Челси – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Лутон – 2:0. Как играл Зинченко после возвращение в основу. Видео
Манчестер Сити Астон Вилла Манчестер Сити - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор хет-трик Фил Фоден Родри
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва украинцев. Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Азербайджана
Футбол | 04 апреля 2024, 03:41 0
Битва украинцев. Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Азербайджана
Битва украинцев. Состоялись первые полуфинальные матчи Кубка Азербайджана

Зира с Владиславом Кулачем и Эльдаром Кулиевым обыграла Габалу с Зурабом Очигавой

Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Теннис | 04 апреля 2024, 02:07 9
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне
Реванша не случилось. Калинина разгромила экс-первую ракетку в Чарльстоне

Ангелина уверенно переиграла Каролин Возняцки в 1/16 финала, отдав всего 5 геймов

Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Футбол | 03.04.2024, 21:49
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
Анчелотти извинился перед Луниным. Андрей останется без трофея из-за Карло
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Футбол | 03.04.2024, 20:15
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стало известно, где доиграют скандальный матч Минай – Динамо
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Футбол | 03.04.2024, 06:50
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции
02.04.2024, 13:24 2
Футбол
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
Не хватит двух матчей? Лунин не сможет выиграть престижный трофей в Испании
02.04.2024, 00:35 2
Футбол
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
03.04.2024, 02:05 18
Теннис
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
03.04.2024, 09:11 2
Бокс
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
Шанс для Жироны и Атлетико. Как победа Реала повлияла на таблицу Ла Лиги?
02.04.2024, 12:00
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 5
Теннис
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
Трубин пропустил два мяча. Бенфика выбыла из Кубка в дерби со Спортингом
03.04.2024, 00:53 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем