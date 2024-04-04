03.04.2024 22:15 – FT 4 : 1
Англия04 апреля 2024, 04:49 |
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Ман Сити – Астон Вилла – 4:1. Хет-трик Фодена. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура АПЛ
04 апреля 2024, 04:49 |
125
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3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».
❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!
Хет-триком в этом поединке отметился Фил Фоден.
АПЛ. 31-й тур, 3 апреля
Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1
Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20
Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Дуран (Астон Вилла).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Эрнандес (Манчестер Сити).
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