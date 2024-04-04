3 апреля состоялся матч 31-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан».

❗️ Видео голов в матче доступны в Telegram!

Хет-триком в этом поединке отметился Фил Фоден.

АПЛ. 31-й тур, 3 апреля

Манчестер Сити – Астон Вилла – 4:1

Голы: Родри, 11, Фоден, 45+1, 62, 69 – Дуран, 20

Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)