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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
03.04.2024 22:15 - : -
Астон Вилла
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Англия
03 апреля 2024, 01:54 |
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Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 апреля в 22:15 по Киеву

03 апреля 2024, 01:54 |
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Манчестер Сити – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

3 апреля на «Этихад» пройдет матч 31-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Астон Виллой». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Ставки на матч Манчестер Сити – Астон Вилла

Манчестер Сити

Команда сейчас подтверждает давнюю мудрость о том, что да, сложно выбраться на вершину, но еще более непросто удержаться там. По большому счету, если не считать не рейтинговые трофеи, то горожане взяли требл, и теперь можно только пытаться сразу же повторить победу во всех ключевых турнирах. И именно сейчас будет время ключевых поединков везде. В кубке Англии получилось дойти до полуфинала, и там на горизонте проступает повторное дерби с Юнайтед в решающем поединке. Еще сложнее будет в Лиге чемпионов, где на этот раз играть с Реалом в четвертьфинале. При этом нельзя сосредоточиться на противостоянии со сливочными - параллельно идет борьба в АПЛ, с Арсеналом и Ливерпулем. С красными сыграли вничью в марте, с канонирами - в прошлом туре. И оба раза взяли только ничьи, 1:1 и 0:0.

Астон Вилла

Клуб в любом случае смог прибавить, даже по сравнению с прошлым, тоже успешным циклом. Тогда пришедший осенью Унаи Эмери поднял подопечных на седьмое место. Сейчас они параллельно выступают в Лиге конференций, и дошли до четвертьфинала, где будет противостояние с Лиллем Паулу Фонсеки. Но параллельно испанец со своими подопечными ставит на уши английский футбол. На пике получалось даже забираться зимой на второе место. Но все-таки виллане не тянут конкурировать с тройкой основных грандов. Впрочем, и финишировать четвертым - это тоже превзойти любые ожидания. В этом плане было болезненное поражение ближайшему конкуренту, Тоттенхэму. Но Вулверхэмптон после паузы на игры сборных победили уверенно, 2:0.

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Статистика личных встреч

Горожане не проигрывали с 2013-го года. Но в декабре единственный гол Бэйли принес победу вилланам.

Прогноз

GGBET уверен в том, что чемпион выиграет, причем очень легко. Но поединок простым не получится, ставим на тотал меньше 3,5 голов (коэффициент - 1,84).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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