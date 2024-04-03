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Англия03 апреля 2024, 20:12 | Обновлено 03 апреля 2024, 20:16
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Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 апреля в 21:45 матч 21-го тура Английской Премьер-лиги
03 апреля 2024, 20:12 | Обновлено 03 апреля 2024, 20:16
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3 апреля в 21:45 проходит матч 31-го тура АПЛ, в котором встречаются Манчестер Сити и Астон Вилла.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Манчестер Сити занимает 3-ю позицию (64 очка), а Астон Вилла находится на 4-м месте (59 баллов).
Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.
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