3 апреля в 21:45 проходит матч 31-го тура АПЛ, в котором встречаются Манчестер Сити и Астон Вилла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити занимает 3-ю позицию (64 очка), а Астон Вилла находится на 4-м месте (59 баллов).

Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.