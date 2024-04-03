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Манчестер Сити
03.04.2024 22:15 - : -
Астон Вилла
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Англия
03 апреля 2024, 20:12 | Обновлено 03 апреля 2024, 20:16
30
0

Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 апреля в 21:45 матч 21-го тура Английской Премьер-лиги

03 апреля 2024, 20:12 | Обновлено 03 апреля 2024, 20:16
30
0
Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

3 апреля в 21:45 проходит матч 31-го тура АПЛ, в котором встречаются Манчестер Сити и Астон Вилла.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити занимает 3-ю позицию (64 очка), а Астон Вилла находится на 4-м месте (59 баллов).

Манчестер Сити – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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