Дежавю из Майами. Калинина сыграет с экс-первой ракеткой мира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) узнала первую соперницу на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/16 финала соревнований украинка сыграет против бывшей ракетки мира Каролин Возняцки (Дания, WTA 126), которая в 1-м раунде переиграла Маккартни Кесслер (США, WTA 122) за 1 час и 3 минуты.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала

Каролин Возняцки (Дания) [WC] – Маккартни Кесслер (США) [Q] – 6:0, 6:1

Ангелина и Каролин играли между собой 21 марта в 1/32 финала в Майами (2-й раунд тысячника). Тогда Ангелина выдала суперкамбек, отыгравшись с 2:5 во втором сете и уйдя с матчбола.

Это будет вторая встреча девушек. Калинина посеяна под 15-м номером.

Отметим, что Возняцки трижды играла в финале Открытого чемпионата Чарльстона и дважды выигрывала титулы (2011, 2019).

Ранее первую соперницу в Чарльстоне узнала и Даяна Ястремская. Кроме Ангелины и Даяны на этих кортах Украину представят еще Элина Свитолина с Лесей Цуренко.

Caroline continues in Charleston 💪



Former champion @CaroWozniacki moves past Kessler dropping only 1 game.#CharlestonOpen pic.twitter.com/drQxuwVazp