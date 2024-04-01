Прервала лузстрик. Определена первая соперница Ястремской в Чарльстоне
Даяна в 1/16 финала сыграет против Магды Линетт, которая выбила Петру Мартич
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 32) узнала первую соперницу на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).
В 1/16 финала соревнований украинка сыграет против Магды Линетт (Польша, WTА 63), которая в 1-м раунде выбила Петру Мартич (Хорватия, WTA 61) в двух сетах за 1 час и 35 минут.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/32 финала
Магда Линетт (Польша) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:3, 6:4
Это была 5-я встреча теннисисток. Представительница Польши выиграла 4-й очный поединок.
До поединка с Мартич у Линетт был лузстрик из 4 матчей. В частности, 19 марта Магда проиграла Леси Цуренко на старте турнира в Майами.
Ястремская посеяна под 13-м номером. В Чарльстоне Украину также представят Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
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