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WTA
20 марта 2024, 01:59 | Обновлено 20 марта 2024, 02:00
230
3

Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами

Леся в трех сетах выиграла у Магды Линетт в 1/64 финала соревнований в США

20 марта 2024, 01:59 | Обновлено 20 марта 2024, 02:00
230
3
Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 40) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала украинка в трех сетах выиграла у Магды Линетт (Польша, WTA 55) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 6:1, 6:4

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.

Во 2-м раунде престижных соревнований в США Цуренко сыграет против Грет Миннен (Бельгия, WTA 79). Бельгийка попала в основную сетку в качестве лаки-лузера, заменив Барбору Крейчикову.

В текущем сезоне на счету Леси 6 побед, 5 поражений и 2 отказа до старта матчей (с Наоми Осакой в Дохе и с Элизе Мертенс в Дубае).

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Леся Цуренко Магда Линетт WTA Майами
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр Ад
молодець Леся!Важко давалася реалізація брейк-пойнтів в 3 сеті,но всеж на характері закрила матч.І знов,2 раз поспіль в 2колі тисячнику ,5 українок!
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+5
Elis
Молодчинка Леся! Заслужено. З перемогою!🤗
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+5
Stanislav Matusevych
Є ще у Лесі порох там, де потрібно, на камбеки. Не так багато його залишилося, але сьогодні вистачило. І пощастило зі зняттям Крейчикової. Непогано б дійти до третього раунду.
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+3
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