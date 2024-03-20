Цуренко с камбеком обыграла 55-ю ракетку мира на старте WTA 1000 в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 40) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Майами (США).

В 1/64 финала украинка в трех сетах выиграла у Магды Линетт (Польша, WTA 55) за 2 часа и 24 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/64 финала

Леся Цуренко (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 2:6, 6:1, 6:4

Это была третья встреча девушек. Леся выиграла 2-й очный поединок.

Во 2-м раунде престижных соревнований в США Цуренко сыграет против Грет Миннен (Бельгия, WTA 79). Бельгийка попала в основную сетку в качестве лаки-лузера, заменив Барбору Крейчикову.

В текущем сезоне на счету Леси 6 побед, 5 поражений и 2 отказа до старта матчей (с Наоми Осакой в Дохе и с Элизе Мертенс в Дубае).