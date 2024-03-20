Шанс для Цуренко. Экс-вторая ракетка мира снялась с супертурнира в Майами
Барбору Крейчикову в основной сетке заменит Грет Миннен
Бывшая вторая ракетка мира и чемпионка Ролан Гаррос 2021 Барбора Крейчикова (Чехия, WTA 21) снялась с хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).
Чешка была посеяна под 18-м номером, что позволяло ей стартовать сразу же со 2-го раунда престижных соревнований.
Причина отказа Крейчиковой от участия пока что неизвестна.
В основной сетке ее заменит лаки-лузер Грет Миннен (Бельгия, WTA 79). Бельгийка не сумела преодолеть сито квалификации, проиграв в финале отбора Клэр Лю (США, WTA 114).
Миннен в 1/32 финала встретится с победительницей матча Леся Цуренко – Магда Линетт.
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