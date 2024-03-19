Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Майами
19 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№40 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
В матче первого раунда основы украинка сыграет против Магды Линетт из Польши (№55 WTA) Встреча состоится 4-м запуском на корте №1 после матча Карле – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 18-й сеяной Барборы Крейчиковой.
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