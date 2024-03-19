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WTA
19 марта 2024, 14:13 | Обновлено 19 марта 2024, 14:32
514
0

Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Майами

19 марта 2024, 14:13 | Обновлено 19 марта 2024, 14:32
514
0
Леся Цуренко – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

19 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№40 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Майами.

В матче первого раунда основы украинка сыграет против Магды Линетт из Польши (№55 WTA) Встреча состоится 4-м запуском на корте №1 после матча Карле – Фругвиртова. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 18-й сеяной Барборы Крейчиковой.

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Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Майами Магда Линетт
Источник Sport.ua
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