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ATP
01 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:05
123
0

Теннисист из США в Монпелье выбил Рублева и впервые в карьере вышел в финал

Александар Ковачевич выиграл у «нейтрала», добыв первую победу над игроком топ-10

01 февраля 2025, 21:02 | Обновлено 01 февраля 2025, 21:05
123
0
Теннисист из США в Монпелье выбил Рублева и впервые в карьере вышел в финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Ковачевич

Американский теннисист сербского происхождения Александар Ковачевич (АТР 102) пробился в финал турнира АТР 250 в Монпелье (Франция).

В полуфинале Ковачевич в двух сетах выиграл у «нейтрала» Андрея Рублева за 1 час и 36 минут.

ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/2 финала

Александар Ковачевич (США) – Андрей Рублев [1] – 7:5, 6:4

Это была первая встреча соперников. Александар во второй партии отыграл один скрытый сетбол в 9-м гейме, а затем сделал брейк и закрыл за собой поединок.

Ковачевич впервые в карьере выиграл у представителя топ-10 рейтинга АТР и вышел в первый финал на уровне Тура.

В четвертьфинале Монпелье Ковачевич выбил прошлогоднего чемпиона на этих кортах Александра Бублика 6:3, 6:2. Также во Франции Александар переиграл Давида Гоффена и Маттиа Белуччи.

В решающем поединке Ковачевич сыграет против второго сеяного Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 23).

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Александар Ковачевич Андрей Рублев ATP Монпелье Александр Бублик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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