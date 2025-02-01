Теннисист из США в Монпелье выбил Рублева и впервые в карьере вышел в финал
Александар Ковачевич выиграл у «нейтрала», добыв первую победу над игроком топ-10
Американский теннисист сербского происхождения Александар Ковачевич (АТР 102) пробился в финал турнира АТР 250 в Монпелье (Франция).
В полуфинале Ковачевич в двух сетах выиграл у «нейтрала» Андрея Рублева за 1 час и 36 минут.
ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/2 финала
Александар Ковачевич (США) – Андрей Рублев [1] – 7:5, 6:4
Это была первая встреча соперников. Александар во второй партии отыграл один скрытый сетбол в 9-м гейме, а затем сделал брейк и закрыл за собой поединок.
Ковачевич впервые в карьере выиграл у представителя топ-10 рейтинга АТР и вышел в первый финал на уровне Тура.
В четвертьфинале Монпелье Ковачевич выбил прошлогоднего чемпиона на этих кортах Александра Бублика 6:3, 6:2. Также во Франции Александар переиграл Давида Гоффена и Маттиа Белуччи.
В решающем поединке Ковачевич сыграет против второго сеяного Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 23).
First final feels 👏— Tennis TV (@TennisTV) February 1, 2025
The moment Kovacevic defeated Rublev in straight sets to make his first tour-level final!@OpenOccitanie pic.twitter.com/RKO3HNbcji
Goffin (6) ✅— Tennis TV (@TennisTV) February 1, 2025
Bellucci ✅
Bublik (4) ✅
Rublev (1) ✅
An incredible run for Kovacevic to reach his first ATP final at @OpenOccitanie! pic.twitter.com/OIB3YZiEQ5
The dream week continues 💫— Tennis TV (@TennisTV) February 1, 2025
Kovacevic defeats Rublev 7-5 6-4 to make the Montpellier final!@OpenOccitanie pic.twitter.com/uOOlTomwjC
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