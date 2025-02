Теннисист из США в Монпелье выбил Рублева и впервые в карьере вышел в финал

Американский теннисист сербского происхождения Александар Ковачевич (АТР 102) пробился в финал турнира АТР 250 в Монпелье (Франция).

В полуфинале Ковачевич в двух сетах выиграл у «нейтрала» Андрея Рублева за 1 час и 36 минут.

ATP 250 Монпелье. Хард в помещении. 1/2 финала

Александар Ковачевич (США) – Андрей Рублев [1] – 7:5, 6:4

Это была первая встреча соперников. Александар во второй партии отыграл один скрытый сетбол в 9-м гейме, а затем сделал брейк и закрыл за собой поединок.

Ковачевич впервые в карьере выиграл у представителя топ-10 рейтинга АТР и вышел в первый финал на уровне Тура.

В четвертьфинале Монпелье Ковачевич выбил прошлогоднего чемпиона на этих кортах Александра Бублика 6:3, 6:2. Также во Франции Александар переиграл Давида Гоффена и Маттиа Белуччи.

В решающем поединке Ковачевич сыграет против второго сеяного Феликса Оже-Альяссима (Канада, ATP 23).

